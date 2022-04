LOS40 Madrid te invitan a ver El Guardaespaldas, El Musical

LOS40 Madrid te invita a ver uno de los espectáculos de la temporada: El Guardaespaldas, El Musical. Para participar, los oyentes tendrán que enviar un mail contando por qué quieren ir a ver este espectáculo. Deberán hacerlo a la siguiente dirección: 40madrid@los40.com.

Sobre El Guardaespaldas, El Musical

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos.

Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como Queen of the night, So emotional, I wanna dance with somebody, Saving all my love, Run to you, I have nothing y la icónica I will always love you, Ven al teatro y vívelas como nunca antes. La película recibió dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción por los temas I have nothing y Run to you.La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.