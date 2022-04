Entrevista a David Guetta: su residencia en Ibiza, la artista a la que le ha propuesto colaborar, y más

David Guetta es, sin duda, uno de los DJs más emblemáticos de la escena de la música dance a nivel internacional. Sus canciones han viajado por cada rincón del mundo, inspirando a nuevas generaciones de artistas que aún siguen fijándose en el francés como una referencia.

Pero Guetta tiene claro que quiere seguir inundándonos de ritmos imparables y protagonizando cada fiesta. Por ello ha presentado Crazy What Love Can Do, su tema con Becky Hill y Ella Henderson. De él precisamente ha hablado a Germán Pascual a través de las pantallas del estudio de LOS40 Dance.

Pero no ha sido el único tema de conversación protagonista. También hemos podido conocer sus sensaciones sobre su actuación en el Ultra Music Festival 2022, que tuvo lugar en Miami. Pero eso no es todo. El francés nos ha desvelado dónde y cuándo va a ser su residencia en Ibiza y con quién compartirá cabina. ¡Se viene una emocionante etapa para David Guetta!

Además, ha confesado a German que hay una artista con la que desea colaborar y a la que ya le ha propuesto trabajar juntos. Ella es Adele. Y a ti, ¿te gustaría escucharlos juntos?

David Guetta ha demostrado que es un artista que cuenta con una gran versatilidad musical. Nos ha regalado todo tipo de estilos dentro del género de la EDM que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Fue, es y será siendo un referente. David Guetta es historia del género.