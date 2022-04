Depeche Mode, La Oreja de Van Gogh, Alizée, The Chainsmokers con Coldplay… Fueron Nº1 de la lista en abril

Como cada semana, echamos la vista atrás en La Máquina del Tiempo para rescatar canciones que llegaron al número uno por estas fechas y que forman parte de la historia de LOS40 y de la música. En esta ocasión, los primeros en desfilar por la sección son Purple Disco Machine y Sophie and the Giants, que alcanzaron el primer puesto el 10 de abril de 2021 con Hypnotized. Tan bien funcionó el tándem del DJ alemán y el grupo británico que este 2022 han repetido con In the dark, que está actualmente en la lista.

Hace cinco años, una insólita colaboración tomó el mando de la lista: la de The Chainsmokers y Coldplay. Su tema Something just like this accedió al número uno el 15 de abril de 2017 y repitió a la semana siguiente. Completamente diferente es el sonido de Cali y El Dandee, que cosecharon su mayor éxito en el chart de LOS40 hace diez años con Yo te esperaré: fue número uno cuatro semanas (tres consecutivas), la primera de ellas la del sábado 14 de abril de 2012.

La Oreja de Van Gogh también triunfaron en la lista un mes de abril, en concreto el de 2007. En mi lado del sofá, una de las últimas canciones de la etapa de Amaia Montero en el grupo donostiarra, se encaramó a la primera posición el 14 de abril de hace quince años (es también el último número uno de Amaia con La Oreja). Y hace veinte, el número uno vino de Francia. Por aquel entonces despuntaba en el país vecino la jovencísima Alizée, de 17 años, con Moi… Lolita, un tema de pop y eurodance que arrasó en toda Europa.

En 1997 Depeche Mode, uno de los grandes grupos de música electrónica de todos los tiempos, seguía cosechando éxitos a pesar de ser ya una banda veterana. Con Barrel of a gun se plantaron en lo alto de la lista el 12 de abril, hace justo un cuarto de siglo. Y Presuntos Implicados son los encargados de despedir la sección esta semana con su número uno de abril de 1992: Llovió. Efectivamente, ha llovido mucho desde entonces, pero el soul-pop elegante del trío valenciano no pasa de moda.