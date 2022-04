La peor cita de 'First Dates': se encuentra a quien ya había bloqueado en WhatsApp

First Dates citó ayer sin saberlo a dos personas que se conocían de un par de citas anteriores. Nada más entrar al restaurante del amor y tras la presentación del conductor del programa, Carlos Sobera, Unai dijo "¡nos conocemos!" y ella, Yanett agachó la cabeza mientras se tapaba con su larga melena.

Yanett debía estar pensando ¿quién me manda a mi meterme en esto?. Sí, ellos se conocían y la verdad es que el reencuentro pudo ser un mal trago para Yanett, de 39 años y divorciada reconoció que no estaba enamorada de su ex pareja. Al programa acudió a "correr tras el amor" sin embargo, no será en el programa de Cuatro donde encuentre a ese "hombre guapo del que quiere enamorarse".

Yannet no se lo podía creer, no paraba de llevarse las manos a la cabeza durante la cena que les sirvieron las gemelas de First Date. De tantos hombres que hay en España se encuentra con uno de la misma ciudad donde vive, Bilbao y con el que ya tuvo una cita y la cosa no cuajó.

"Cuando le he visto he pensado que, de 50.000 personas, me ponen con uno que ya conocía de una especie de cita. La verdad es que tomamos un café y hablamos un poco", según explicó.

Ambos se quedarón mudos pero Yanett no sabía donde meterse. La mujer que está ahora divorciada ha asegurada que él no paraba de escribirla por Whatsapp y que por eso decidió dejar las cosas claras y bloquearle. "Me escribía todos los días". Ante la insistencia de Unai optó por bloquearle en la aplicación y luego cambió de número.

#firstdates20A Unai, quedó contigo para un café, se fue con la excusa preparada y luego te bloqueó por pelma. Aún no lo pillas? Estas a un whatssap del acoso. pic.twitter.com/tfgYlQTtp8 — 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷 😷 (@NoMePeguesMucho) April 20, 2022

Unai se regodea porque él cree en el karma. No le ha hizo ninguna gracia el bloqueo. Aún así él pone toda la carne en el asador e intenta encender la chispa con Yanett. Unai sigue soltero pero está poniendo todo de su parte para estar bien. Así ha empezado a correr y ha adelgazado 12 kilos. A ella le da confianza y reconoce que "él está bien".

El baile lento y agarrados discurrió entre continuas risas nerviosas de Yanett y con la música de fondo de Sergio Dalma no hizo su magia. Ella quiso probar con un beso a ver que sentía y él se emocionó pensando que ya tenía el terreno ganado. Pero no. Yanett no sintió nada en ese beso.

Ella estaba centrada en el pasado cuando bloqueó a Unai y encontrarselo en el programa de televisión ha hecho que estuviera nerviosa durante toda la cita.