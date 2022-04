Ingrid García-Jonsson y Silvia Alonso (‘Veneciafrenia’): “Que el público decida si somos buenas Scream Queens”

La nueva locura de Álex de la Iglesia llega a las pantallas españolas el 22 de abril. Veneciafrenia será su 15ª película, de nuevo apostando por un terror italiano que promete dejar a sus fans sin poder levantarse del asiento.

La historia se centra en un grupo de turistas españoles que visitan la ciudad italiana buscando pasárselo bien, sin embargo, una organización se dedica a asesinar visitantes. Después de que uno de ellos desaparezca, vivirán un auténtico infierno a través de los canales venecianos.

Dos de sus protagonistas son Ingrid García-Jonsson y Silvia Alonso, que interpretan a Isa y Susana. Dos amigas muy diferentes entre sí, pero a las que unirá más que nunca el miedo. Ahora, han hablado con LOS40 para desvelarnos algunos secretos del rodaje y de su experiencia con el director.

Pregunta: ¿Cómo es rodar con un director como Álex de la Iglesia?

Silvia Alonso: Rodar con Álex es... Muy duro y muy divertido, las dos cosas. Es un director con el que ocurren muchísimas cosas todo el rato, es frenético; el mismo ritmo que ves en las películas lo ves en el set también. Y lo demanda él. Es necesario estar muy arriba y al mismo tiempo, cuando lo consigues, tienes que jugar a su juego.

P: ¿Teníais que parar a descansar con ese ritmo del que hablas?

S.A.: Nosotros queríamos más, ¿no? (mirando a Ingrid)

Ingrid García-Jonsson: Yo creo que al final te acabas acostumbrando a niveles altos de adrnalina constante que demandas más y más. Llega un momento que no tienes fin. Es verdad que las primeras semanas estábamos todos mucho más cansados, pero luego el cuerpo se fue acostumbrando al ritmo y luego no había aquien nos parara.

VENECIAFRENIA - Tráiler Final

P: Después de esta película, ¿os podéis considerar unas buenas Scream Queens?

I.G.J: Eso que lo decida el público. (risas)

P: Aun así, una vez vista la película... ¿Os veis como buenas actrices de terror?

S.A.: Es que lo de verse... (risas) Nosotras, y yo creo que puedo hablar con las dos, lo llevamos regular. Pero bueno, yo creo que nos ha salido más o menos decente, ¿no?

I.G.J.: Sí hombre, lo hemos hecho bastante bien, y desde luego haríamos otra. Así que si la gente quiere que sigamos metiendo gritos en el cine, lo haremos encantadas.

P: ¿Creéis que el terror también recae en el trabajo de la actriz, y no solo en los apartados técnicos como la cámara, el sonido o la música?

I.G.J.: Sí claro, es que si a los personajes no se les esta pasando nada, no lo están pasando mal, y nosotros no estamos haciendo creer a la gente que de verdad que no está persiguiendo el asesino... Seguro que no van a tener ningún tipo de miedo. La cámara es importante, pero sin la interpretación no está dando lo que necesita, es la primera fuente de desconexión.

P: Obviando la trama de terror, ¿creéis que vuestros personajes traman temas más completos sobre la vida que los que presenta el argumento principal?

I.G.J.: (Se queda pensativa) Hombre, claro, siempre es importante amarrar los personajes a la tierra y buscar un poco lo que les motiva y lo que les mueve. En este caso, Isa siente la necesidad de madurar y el problema es que está muy equivocada en cuanto a la idea de madurez que ella tiene; que es lo que Susana le hace ver a lo largo de la peli. Pero sí que hay algo detras más allá de meter gritos y correr, si no los personajes no se sostienen ni interesan.

S.A.: Yo creo que al margen de lo que se vea luego en la peli, tú siempre tienes que tenerlo amarrado, saber lo que estás contando, saber de dónde vienes y quien eres a la hora de interpretar. De hecho, en esta película rodamos mucho mas de lo que se ve y se veía más (en el montaje original) el recorrido de cada personaje. Su viaje personal, lo que pasa es que luego hay que ir en pro del resultado final y a veces esas cosas desaparecen, pero eso te da perspectiva a la hora de interpretar.

P: Hay una ley no escrita que dice que, al terminar de grabar en los rodajes de terror, el equipo se lo pasa muy bien para despegarse de esas historias tan oscuras. ¿Aquí ha sucedido?

S.A.: Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. También ha sido agotador, hemos tenido de las dos cosas, pero sí. Había muy buen rollo y eso ayuda a la hora de ver la peli y a los personajes relacionándose.

Ingrid García-Jonsson y Silvia Alonso en un fotograma de 'Veneciafrenia'. / Sony Pictures España

P: ¿Érais turistas en Venecia cuando terminabais la jornada?

I.G.J.: Es que como estábamos siendo turistas mientras grabábamos, el poco tiempo que teníamos lo usábamos para descansar. El turismo yo creo que lo hemos hecho a la vez que los personajes.

S.A.: Yo he tenido más la sensación de haberla vivido de verdad, de haber ido a barrios que si vas dos días a Venecia no los ves, la otra cara de la gente, que claro, si no estás un tiempo sin la prisa de intentar ver todo no lo ves. De hecho, muchas cosas que se supone que hay que ver en Venecia no las hemos visto.

P: ¿Erais buenas turistas, o como las de la película?

I.G.J.: Hombre como los de la peli no, los de la peli son para matarlos, yo espero no ser así (risas), no actuar de esa manera por dios. Hay que intentar vivir las ciudades, no consumirlas, en ese sentido somos bastantes respetuosas.

Veneciafrenia se estrena el 22 de abril en cines.