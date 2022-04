David Castelló, el tentador que apoyó a Melyssa Pinto nos trae un amor de verano con Sofía Ellar

El próximo 2 de septiembre Sofía Ellar lanzará Libre, su tercer disco autoeditado que promete mantener su frescura a la hora de hacer las cosas, pero consolidando una evolución y marcando un punto de inflexión.

De momento nos presenta una de las canciones que contendrá, Y 23. “Hay números que se nos coserán a la sombra a lo largo de todo el camino. Hay piezas del puzzle que llegan para encajar en el momento en el que necesitamos ver el sol. Hay personas que te hacen firmar como Sof, dejando a Ellar fuera de los escenarios”, explica sobre la canción.

Un tema que nos reconcilia con el pop más redondo, sin artificios ni pretensiones y que nos hace soñar con los amores de verano que tanto ansiamos a estas alturas del año que tantas ganas tenemos de que lleguen el calor y las vacaciones.

Fichaje inesperado

El vídeo lo ha grabado en Tenerife y ha contado con David Castelló que para el que se ha quedado diciendo ‘esa cara me suena’, recordarle que fue el tentador que más feeling tuvo con Melyssa Pinto cuando fue por primera vez a La isla de las tentaciones y fue testigo de la infidelidad de Tom Brusse.

Ella se refugió en este surfero que la hizo sentir bien en aquellos momentos, pero, aunque algunos esperaban que sucediera algo más entre ellos, lo cierto es que todo quedó en una bonita amistad.

Ahora le vemos enamorarse de Sofía Ellar, eso sí, en la ficción, la de esta nueva canción que será una de las que suenen en su próxima gira. Ha sido ella misma la que ha contado cómo se conocieron.

Historia de una amistad

“Nos seguíamos por insta porque la verdad es que siempre me pareció que tenía un rollazo y colores muy yo, y una sonrisa muy sincera. Es entonces cuando sin conocernos de na le digo ‘pásame tu móvil que te voy a hacer todo el lío’. Y le conté que quería que saliese en un videoclip a lo que me dijo: ‘qué tengo que hacer?’ Y le respondí… ‘ser tú, aunque… tienes que bailar y tal’. Colgó el teléfono y se ralló. Al poco me escribe y me dice… ‘no creo que lo pueda hacer bien porque es que yo no sé bailar y tampoco he actuado en mi vida’”, contaba sobre ese primer contacto.

Pero ella recurrió a la palabra mágica para lograr su objetivo: “Sinceramente, no tuve que convencerle porque le dije una gran palabra ‘CONFÍA’. Y así fue. Me llevo un gran descubrimiento de una persona super cariñosa, agradable, educada, y con la que ha sido facilísimo trabajar. Lo has hecho de maravilla y encima nos lo hemos pasado de lujo con todo el equipo”.

Está claro que se ha quedado encantada con el resultado de este vídeo. “Qué gusto cuando se curra guay y se disfruta. Cómo mola compartir una historia tan tuya con alguien que sabe interiorizarla y la vive delante de los focos. GRACIAS, Dei!!!!! @oceanlifedc y a todo el equipo de familia de instagram a los que os he hecho el lío también a cambio de una fiesta, un picoteo, unas risas, un par de cerves y unas pipas tijuana (claro)”, añadía agradecida por la entrega en este trabajo de tanta gente que la apoya.

David no dudaba en responder a las bonitas palabras de su nueva amiga. "Conocía tus colores y algo de tu música. No te voy a mentir diciéndote que me sabía todas tus canciones pero, bañarnos en vaqueros y amor de anticuario me flipaban. A lo de cómo surgió lo del videoclip voy a añadir que me dijiste que tenías un plan Reloco y eso, eso sonaba demasiado bien a pesar de tener que bailar un poquito ☺️", aseguraba.

"El rodaje del videoclip fue una jodida pasada y actuar así con alguien que no conoces puede ser más complicado de lo que parece. Pero la palabra CONFÍA en mayúsculas que me dijiste, tu buen rollo todo el rato y el pedazo de equipo que había me hizo hasta llorar (lloramos) de pena, de alegría , en fin de emociones. Gracias por hacerme partícipe de este proyecto tan guay y lleno de vida", añadía.

Está claro que este rodaje debió ser especial. "Pd: Antes de conocerte me molaban tus colores. Ahora que te conozco sé que son los colores de tu alma☺️ Antes de conocerte me molaba alguna canción tuya. Ahora que sé que no es solo una voz bonita sino que eres una trabajadora, que lucha por sus sueños y que no hay nada ni nadie que te pueda parar. Ahora me molan aún más. Dale caña a la música. Dale caña a la vida🤘🏽 Pd: Y23 es un jodido temazo😍", terminaba el tentador.

¿Quién no tiene ganas de vivir un amor de verano como el suyo?