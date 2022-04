Camila y Ed Sheeran, Ana Mena, Yatra… ¿Quién escribirá una página de oro en la lista en el Día del Libro?

Este sábado es el Día del Libro y, como suele decirse, todo está en los libros. Bueno, todo no, porque no está escrito quién será el número uno de la lista ese día tan especial para los amantes de la lectura. Los que sí escribieron una página de oro en el chart la semana pasada fueron Lost Frequencies y Calum Scott, que llegaron al número uno con Where are you now. ¿Habrá un segundo capítulo en su liderazgo?

El DJ belga y el cantante británico no son los únicos favoritos para colgarse la medalla de oro. Se da la circunstancia de que de las ocho canciones que ocupan a día de hoy las primeras posiciones, solo una aún no ha sido número uno: Bam bam, de Camila Cabello y Ed Sheeran, que está en el #5. El resto podría sumar una semana más al reinado que ya tuvieron. Hablamos de Glass Animals (#2), Ana Mena (#3), Gayle (#4), Sebastián Yatra (#6), Rosalía y The Weeknd (#7) e Imagine Dragons con J.I.D. (#8).

Solo una canción parte como candidata, y la verdad, sería raro que no entrase porque su intérprete es una de las artistas más queridas por los oyentes de LOS40. Se trata de Toy story, a cargo de Lola Índigo. ¡Pero nunca se sabe! La genial Mimi vuelve a sorprendernos con otro estupendo sencillo, que podría ingresar en la lista si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40LolaÍndigo.

Durante el programa, además, Tony Aguilar desvelará los primeros artistas confirmados para el CCME 2022, el festival Coca-Cola Music Experience, que se celebrará los días 2 y 3 de septiembre en Madrid. El cartel de este año, por tanto, empezará a llenarse de nombres este sábado. ¡Qué nervios!

Por votar en antena (900 35 40 40: teléfono gratuito) regalaremos el BluRay de Vengadores: Infinity war. Tenemos por delante el estreno de Dr. Strange en el multiverso de la locura y, por tanto, seguimos en el mes de Marvel. Rescataremos canciones que fueron número uno un fin de semana como este en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, os pondremos al día de todo lo que se cuece en el mundo del pop… Y mucho más, que seguro no os perderéis los 1.484.000 oyentes que nos seguís cada sábado, según el último EGM (228.000 más que en la oleada anterior). ¡No faltéis, familia!