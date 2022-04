Sebastián Yatra presenta el videoclip de ‘Si Me La Haces’ junto a Lenny Álvarez y Mariah Angeliq

Sebastián Yatra lleva unas semanas que no para de sorprender a sus fans. Esta vez lo ha hecho con el estreno del videoclip de la canción Si Me La Haces, una colaboración con Lenny Álvarez y Mariah Angeliq. Junto a los dos artistas ha querido hacer el vídeo musical de este tema de género urbano que entra dentro de su tercer trabajo.

El videoclip está dirigido por Daniel Durán y narra un triángulo amoroso entre los tres artistas, quienes son los protagonistas de la historia. Sebastián Yatra y Lenny Álvarez realizan una serie de pruebas, incluso un cuestionario para que Mariah Angeliq decida quién es el mejor para ella. Al final del vídeo, aparecen ambos chicos solos y tirados en la carretera porque ninguno ha sido elegido.

Si Me La Haces forma parte del último álbum del colombiano, Dharma, el cual fue lanzado en enero de 2022. Un disco muy variado en cuanto a sonidos, pero en el que Sebastián Yatra no ha dejado atrás el género urbano y el reggaetón. 17 canciones conforman el tercer disco del artista y la colaboración entre Sebastián Yatra, Lenny Álvarez y Mariah Angeliq no es la única presente, ya que está repleta de ellas.

De las demás colaboraciones del álbum destacan algunas como la de la canción que le da nombre al proyecto, Dharma, en la que el colombiano une su voz a la rumba de Rosario Flores y la cumbia de Jorge Calderón. Regresé es otro de los temas en la que canta a dúo con el cantante urbano Justin Quiles. Además, comparte hit con Rauw Alejandro y Manuel Turizo en TBT, o vuelve a colaborar con Aitana en Las Dudas, donde demuestra su versatilidad al interpretar un tema más rockero.

El videoclip de Si Me La Haces no es la única sorpresa que ha dado Sebastián Yatra estas últimas semanas. Hace unos días unió su voz con la del italiano Matteo Bocelli para crear una preciosa, aunque dolorosa, canción titulada Tu Luz Quedó. Trata sobre una ruptura de amor en la que se desea que la otra persona continúe con su vida. Para sorpresa de todos, el tema no solo se grabó en español, sino también en italiano (Un Attimo di Te) y en inglés (Until She’s Gone).

Además, podremos disfrutar del colombiano en directo en la gira Dharma Tour que lleva realizando desde febrero y que pasará por España a partir de junio con, nada más y nada menos, 16 fechas.