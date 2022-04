Entrevista a Mecha: su cabezazo a Lobo Estepario, la fama, el futuro y canción favorita El argentino se enfrenta a otros grandes MCs de la escena en la God Level All Stars 2 Vs 2, que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano de Madrid este 22 de abril. Ha visitado LOS40 Urban para charlar sobre su primer recuerdo con el freestyle, lo que sería si no fuese MC, y más