Álex de la Iglesia (‘Veneciafrenia’): “Tendría que pensar en morir para dejar de dirigir”

Después de producir algunos proyectos y de dirigir Perfectos Desconocidos, Álex de la Iglesia ha vuelto. El director presenta ahora Veneciafrenia, una película que baila entre el terror, el slasher, la crítica social y los canales de la ciudad italiana.

La historia se centra en un grupo de viajeros españoles que desembarcan en Venecia para celebrar la despedida de soltera de Isa. Quieren desmadrarse, por lo que admiten la invitación de un misterioso enmascarado que les promete la fiesta de sus vida. Eso sí, a partir de eso, su vida no volverá a ser la misma.

Uno de ellos desaparecerá, dando el pistoletazo de salida a una investigación repleta de misterio y crímenes. Una trama que solo el director bilbaíno podía contar de la manera en la que lo ha hecho, con un reparto de nuevas caras -al menos, en su cine- que tienen mucho que ofrecer a la trama.

Al menos así lo cuenta Álex, que también nos confesó que no hace las cosas de manera premeditada en cuanto a cásting se refiere. Además, también añadió que nunca haría ese "metacine" de referencias que tanto gusta a los seguidores de las sagas de hoy en día.

No parece querer retirarse, una cuestión que nos aclaró a raíz de sus compaciones con Quentin Tarantino. El director de Pulp Fiction siempre ha dicho que dejará el cine después de hacer su décima película -ya va por la novena-; y aunque él no confía en ello, también ha dejado claro que no tiene una cifra límite para retirarse.

Ha dejado claro que "Tendría que pensar en morir para pensar en dejar de dirigir", unas declaraciones que demuestran su vocación como cineasta. Para saberlo todo sobre la entrevista, no dudes en darle al play en el vídeo sobre estas líneas.



Veneciafrenia ya está en cines.