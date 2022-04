Glass Animals regresan al nº1 con ‘Heat waves’

Este sábado 23 de abril, Glass Animals han retornado a la primera posición de la lista oficial de LOS40 con Heat waves. La semana anterior estaban en el #2, por lo que solo han tenido que subir un peldaño para recuperar el número uno, donde ya llegaron el pasado 19 de abril. Por tanto, el éxito de la banda británica suma ahora su segunda semana no consecutiva de liderato, de las 25 que lleva en el chart.

Glass Animals - Heat Waves (Official Video)

Es lo que se dice un hit muy trabajado, pues si bien fue el año pasado cuando el tema empezó a generar atención en todo el mundo (fue número uno en Australia y se convirtió en viral el TikTok), ha sido este marzo cuando logró el más difícil todavía: auparse al puesto de honor de las listas de Estados Unidos 59 semanas después de su entrada en esa clasficación: debutó el 16 de enero de 2021 y alcanzó la primera posición el 12 de marzo de 2022. Con lo cual han establecido un récord, pues nunca antes otra canción había tardado tanto en llegar a la cima desde su entrada en lista; hasta ahora, tal honor recaía en All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, que había tardado 35 semanas en conseguirlo en su reedición de 2019 (la siguiente es Macarena (Bayside Boys mix), de Los Del Río, que necesitó 33 semanas). En total, Heat waves ha pasado cinco semanas en el número uno de Billboard (de momento).

No queda ahí la cosa: en estos días en que las canciones aparecen compuestas y producidas por nutridos equipos de profesionales, Heat waves está escrita y producida en solitario por el cantante del grupo, Dave Bayley. De modo que el tema es el primer número uno en Billboard con esta condición desde (¡agárrate!) Happy, de Pharrell Williams, que llegó al primer puesto de la lista de singles estadounidense en marzo de 2014 (hace ocho años). Si hablamos de grupos, la última vez que uno de ellos lideró el Hot 100 de Billboard con una canción facturada en solitario por uno de sus componentes fue en 1986; se trató de Amanda, de la banda de rock Boston. Su líder, Tom Scholz, había escrito y producido él solo el tema. Glass Animals estuvo nominada a Mejor Banda Nueva en la última edición de los Grammy, a la que Bayley no pudo asistir por haber dado positivo en covid.

Es digno de encomio que en estos días de éxitos fulgurantes, Heat waves resista el paso del tiempo y siga acumulando adeptos después de año y medio en el candelero. Es, sin duda, una de las canciones que más han marcado estos meses recientes y, desde luego, de las que están haciendo historia en la lista de LOS40. ¡Enhorabuena!