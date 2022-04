La historia de la impactante imagen de David Bowie en ‘Diamond Dogs’, con Mick Jagger en un papel estelar

Impactante. La imagen de David Bowie en Diamond Dogs paralizó el tráfico cuando apareció en las vitrinas de las tiendas de discos en Abril de 1974. Y eso que entonces ya se había 'retocado'. Originalmente, la pintura en la que músico se convertía en un híbrido 'mitad perro - mitad hombre', mostraba los genitales del animal. Ante el posible escándalo que pudiera causar en la sociedad conservadora de la época, los ejecutivos de RCA se apresuraron a oscurecer esa parte. Los escasísimos 'ejemplares' que se salvaron de la destrucción, se convirtieron en el objeto coleccionable de Bowie más buscado. Esta es la historia de la polémica portada en la que Mick Jagger y Josephine Baker tuvieron un papel relevante.

Una portada para un ambiente post-apocalíptico

Diamond Dogs (1974), el octavo álbum de estudio de David Bowie, es uno de los más populares y aclamados del músico inglés. Siempre en continua metamorfosis, este fue su canto del cisne de la era glam rock. Es un trabajo conceptual, originalmente concebido como una versión musical para Broadway de la novela de George Orwell '1984'. Igualmente, se centra en los escritos de William S. Burroughs. Sus canciones, pesimistas y oscuras, nos sitúan en un escenario post-apocalíptico, en una ciudad hambrienta habitada por mutantes.

No habría una sola tienda de discos que llevara a sus estantes los discos con los genitales intactos

El músico inglés necesitaba una portada impactante que se adaptara al contenido de su nuevo disco, mezcla de tinieblas y angustia. Y lo consiguió. Porque cuando en Abril de 1974, Diamond dogs apareció en los escaparates de las tiendas de discos, todo el mundo se paraba a mirar. La imagen, que ocupaba las dos caras del envoltorio del LP en vinilo, mostraba a un grotesco David Bowie: un híbrido desnudo, mitad hombre, mitad perro. Lo curioso del caso es que la edición original fue censurada al considerarse demasiado escandalosa y ofensiva: la pintura completa mostraba los genitales del animal. Rápidamente, se 'retocó' y se oscureció esa parte. Esas primeras copias del disco se convirtieron en la rareza más buscada y cotizada de Bowie.

Josephine Baker y Mick Jagger

No robé el libro, pero vi el libro en la casa de Mick Jagger y robé la idea de hacer una portada con él

Pero ¿Cómo surgió la mítica y valoradísima portada?. Aunque parezca sorprendente, Josephine Baker y Mick Jagger tuvieron mucho que ver. Lo cierto es que Bowie ya había desarrollado el concepto de una criatura 'mitad hombre, mitad perro'. Para ello, se había inspirado en una fotografía de la famosa cantante, bailarina y actriz francesa Josephine Baker. En esa instantánea, realizada por Boris Lipnitzki en 1926, la artista aparecía tumbada en el suelo posando a la manera de un animal salvaje. Y David quería ser fotografiado con esa misma pose.

En aquel momento, Bowie era amigo, compañero y también rival de Jagger. Coincidió que un día el líder de los Stones le mostró algunos trabajos del artista belga Guy Peellaert (1934 - 2008) y le contó que le había encargado la portada del siguiente álbum del grupo, It's only rock 'n' roll, cuyo lanzamiento estaba previsto para Octubre de 1974. Justo ese año, el artista nacido en Bruselas había publicado 'Rock Dreams', una colección de retratos fantásticos de estrellas del rock de la época, en los que combinaba fotomontaje y pintura.

El "robo de la idea"

Consciente de la oportunidad que se le presentaba, y a espaldas de su amigo Mick, David invitó a desayunar a Peellaert y le convenció para que le acompañara a una sesión con el fotógrafo Terry O'Neill. El propio Bowie, en el Show de Dick Cavett de 1974, explicaba: "...es un artista de Bélgica llamado Guy Peellaert que hizo un libro llamado 'Rock Dreams' que yo robé. Bueno, no robé el libro, pero vi el libro en la casa de Mick Jagger y robé la idea de hacer una portada con él".

Bowie me engatusó para que hiciera la portada

Guy estuvo presente en esa sesión de fotos en la que Bowie posó a lo Josephine Baker. Y cuando terminó le pidió a Peellaert que utilizara esas fotografías para hacer una pintura al estilo de su libro 'Rock dreams': quería que le transformara en la criatura impactante y grotesca que tenía en mente. Peellaert se sintió incómodo, especialmente porque ya se había comprometido con Jagger y no quería traicionarle. "Bowie me engatusó para que hiciera la portada. Fue solo después de la sesión de fotos cuando finalmente me pidió si podía hacer una pintura para él. La idea era tan interesante que no me pude resistir", contaría después.

El belga aceptó la propuesta pensando que no había tenido noticias de Jagger desde hacía algún tiempo. Quizá el proyecto de los Rolling Stones no llegaría a materializarse, se dijo. En realidad, no fue así. Finalmente, Peellaert también hizo la portada de It's only rock 'n' roll y pintó a la banda como si fueran "deidades del rock" descendiendo por las escaleras de un templo.

Era mejor permitir que hicieran una nueva edición que perder el álbum completamente

De regreso a París, el también diseñador del cartel de 'Taxi driver', utilizó algunos fragmentos de las fotografías de O'Neill y creó la famosísima imagen de David. Como telón de fondo elaboró un ambiente de espectáculo de fenómenos circenses. Las dos "medio mujeres, medio perros" que rodean a Bowie, se inspiran en Alzoria Lewis y Johanna Dicken. Ambas actuaban en el show de variedades de Cavalcade en Coney Island, Nueva York, y se presentaban como 'La Familia Más Extraña del Mundo' entre los años 30 y 50.

La portada censurada

En un principio, la obra original que Guy Peellaert creó para Diamond dogs, recibió la aprobación de RCA. El propio Bowie también la había autorizado. Sin embargo, los ejecutivos del sello reconsideraron su decisión, temerosos de que los genitales de la parte perruna que se mostraban en la imagen pudieran resultar ofensivos. Así que hicieron un ajuste en el último momento. Richard Fiore, jefe de producción de RCA en los 70, detalló lo ocurrido en Medialline News. Los discos estaban en pleno proceso de impresión cuando recibió la llamada de los directivos ordenando que se deshicieran de las portadas y las sustituyeran por las nuevas en las que se oscurecía esa parte de la anatomía del animal.

El incidente costó a RCA miles de dólares. Algunas copias se salvaron de la destrucción y hoy son una rareza. Tan escasas son que en tiendas especializas se llegó a descartar que realmente existieran. Lo cierto es que existen. Se ha llegado a decir que al menos hay 6 copias. Y es el objeto coleccionable de Bowie más buscado. Según Goldmine, esos álbumes se encuentran entre los más valiosos de todos los tiempos. Y se pagan miles de dólares por una copia.

En una entrevista realizada por la revista Q, Paellaert lamentaba: "El único problema con el proyecto es que suprimieron el apéndice. Me pareció muy triste". Bowie, sin embargo, contó que su concesión a que se retocara se debió al hecho de que él, al igual que RCA, creían que "no habría una sola tienda de discos que llevara a sus estantes los discos con los genitales intactos. Era mejor permitir que hicieran una nueva edición que perder el álbum completamente".