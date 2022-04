ATEEZ provoca un terremoto en Madrid con las entradas agotadas

Los chicos de ATEEZ han revolucionado a millones de personas en todo el mundo con sus canciones. España es uno de los países que más al pie del cañón está con cada uno de sus lanzamientos. Por ello, la banda de K-Pop no ha dudado en incluir nuestro país en la lista de conciertos de su gira mundial ‘The Fellowship: beginning of the end’.

El Palacio Vistalegre de Madrid ha recibido al grupo este 23 de abril en el primero de los dos conciertos que van a ofrecer. Con el cartel de “entradas agotadas” colgado, los surcoreanos han pisado al fin el escrnario madrileño después de que la pandemia les impidiese encontrarse con sus seguidores españoles.

Con los nervios a flor de piel y el nivel de adrenalina por las nubes, los asistentes del concierto esperaban con ganas la llegada del grupo al escrnario. A las 19:50 horas aproximadamente, el telón se caía para dejarnos ver a siete sombras dispuestas a hacer temblar la capital. Y así fue. Los gritos provocaron un auténtico terremoto.

Wonderland ha sido la canción que ha abierto el show. Un show al que no le ha faltado un buen juego de luces, fuego, coreografía y mucho ritmo. Y es que ni con los brillantes trajes negros que lucían han conseguido frenar sus pasos. También aprovecharon para salydar a sus fans españoles, incluso atreviendose con alguna palabra en nuestro idioma. Say My Name es otra de las canciones que sonaron posteriormente.

Se cambiaron de atuendo a uno blanco al completo mientras proyectaban un emotivo vídeo en las pantallas. Utopia, Still Here e Inception también sonaron, entre otras. El artista Maddox fue otra de las sorpresas de la noche, ya que se subió al escenario para interpretar Easy On Me de Adele con los protagonistas del show.

En definitiva, aterrizaron en el Palacio Vistalegre de Madrid con un amolio repertorio y fuera de sobra como para provocar un terremoto. Y es que, sin duda, la puesta en escena también ha jugado un papel fundamental. Espejos y todo tipo de elementos los han acompañado en el escenario. ATEEZ afronta su segunda fecha en Madrid con las expectativas de sus fans más que superadas y con un cariño inmenso por ellos.