La historia viral de una chica que conoció, olvidó y volvió a recordar a C. Tangana

C. Tangana lleva años siendo uno de los artistas más importantes de la industria española. El madrileño nos ha hecho bailar y cantar al ritmo de Demasiadas mujeres, Mala mujer o Tú me dejaste de querer, haciendo que su rostro sea uno de los más conocidos entre los famosos españoles. ¡Y no nos extraña! Su nombre siempre aparece entre los artistas más escuchados de nuestro país.

Pero hubo una época en la que C. Tangana no era tan conocido. De hecho, pasaba desapercibido en clase. Tanto que hasta una de sus compañeras de curso se olvidó que lo había tenido como compañero en un curso de Literatura creativa. Ahora, la joven ha compartido su historia a través de Twitter.

En la foto, donde Myriam comparte la prueba, aparece un joven C. Tangana con un polo de Lacoste de color naranja mirando a cámara. Con una cervecita en la mano, el joven empezaba a hacer sus pinitos musicales, tal y como cuenta la tuitera.

Os voy a contar la maravillosa anécdota de cuando conocí, olvidé y volví a recordar a @c_tangana (o eso creo).



Adelanto la foto que atestigua este gran momento, en el que ni confirmo ni desmiento que voy a basar mi personalidad a partir de ahora: pic.twitter.com/Y3Lgd9BAme — Myriam M. Lejardi 🎮 Boss&Co 🎮 (@Pilkunnussita) April 21, 2022

“Os voy a contar la maravillosa anécdota de cuando conocí, olvidé y volví a recordar a C. Tangana (o eso creo). Adelanto la foto que atestigua este gran momento, en el que ni confirmo ni desmiento que voy a basar m personalidad a partir de ahora”, empieza escribiendo la protagonista de la historia.

La foto es de 2013, cuando la protagonista se apuntó a un curso de Escritura Creativa que ofrecía la universidad Complutense, y donde coincidió con un Antón.

¿Me sirvió este curso para algo relacionado con la escritura? Pues no. Pero coincidí con C. Tangana (o a un Antón random que se le parece mucho), lo que es infinitamente mejor. — Myriam M. Lejardi 🎮 Boss&Co 🎮 (@Pilkunnussita) April 21, 2022

La imagen que ha compartido, es del último día del curso, cuando fueron a celebrar que el curso se había acabado. Aunque todavía C. Tangana no era la estrella que hoy conocemos, ya “le pidieron un par de fotos por el camino”.

Aunque Myriam no recuerda mucho más: “Me parecía guapo y que debía de resultarme simpático porque salgo diciendo ambas cosas en un comentario de Facebook. Mi chico, al que le acabo de contar esto, me ha soltado: ¡si a mí me hablaste de él, decías que te caía genial!”

Myriam ha consultado con otros compañeros del curso de escritura la foto y todos han recordado que fueron con él. Sin duda, una anécdota que solo falta por confirmar el propio C. Tangana.