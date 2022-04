J Balvin: “Siempre quise llevar mi música en español por todo el mundo y no quería hacerlo en inglés”

J Balvin colabora en Voodoo junto a Badshah y Tainy. Una canción con unos sonidos muy urbanos combinados con el de la música hindú, que promete sonar en todos lados. Acompañando al tema, han lanzado un videoclip con inspiración de India, donde se ve a los cantantes en un palacio y a una chica poseida, representando la multiculturalidad que tiene la canción.

Badshah, J Balvin, Tainy - Voodoo (Official Music Video)

Como parte de la promoción de Voodoo, J Balvin y Badshah conversaron en el programa de Zane Lowe, New Music Daily, de Apple Music 1, sobre los orígenes de la canción y su trabajo. J Balvin confesó que sabía que este tema solo podía funcionar si lo hacía junto a la persona correcta, por eso, pidió a Tainy revisar la música de Badshah y conseguir una colaboración juntos, para expandir, también, su música.

“Ese fue siempre mi sueño, siempre quise llevar mi música en español por todo el mundo y no quería hacerlo en inglés porque no me parecía que fuera real. Hace tiempo, y no culpo a nadie de ello, se solía coger la versión en español de un éxito y luego lo reescribían en inglés”, comentó el colombiano en la entrevista.

También estuvieron hablando sobre Badshah y su trayectoria profesional, de más de 10 años. Aunque mundialmente no es tan conocido, a nivel nacional, en India, sí lo es. Confiesa que lo único que ha hecho con Voodoo es entrar al universo de J Balvin y de Tainy, pero no ha hecho nada que no haya hecho antes. Además, aprovechó para reivindicar la música hindú: “El hecho de que haya gente que aún no haya escuchado nuestra música significa que aún hay mucho camino por recorrer. Mi país, es muy rico, muy diverso, y mucha gente que no ha escuchado aún la verdadera música”. El intérprete hindú quiere que se respete el arte de India porque asegura: “No es un solo país, son muchos países. Es como un continente, cada estado es un país diferente. Y yo soy... de él. Me apasiona”.

Badshah confesó que J Balvin ha sido siempre un ídolo para él y que siempre le había mandado mensajes sin esperar una respuesta por su parte. El artista colombiano está seguro de que a partir de ahora no van a parar de lloverle las ofertas al hindú porque querrán conocer su música y su talento.

Tainy es otra pieza fundamental dentro de Voodoo. Para J Balvin es “uno de los más grandes productores del mundo, es un genio”. Los dos artistas alabaron la humildad que tiene como persona y el gran profesional que es. “No hay nada que no sepa sobre cómo hacer música increíble”.

Finalmente, J Balvin confesó que nunca está seguro de si van a triunfar o no sus canciones. “A veces piensas que tienes una canción que crees que es el éxito, y luego tal vez no era el momento adecuado o tal vez simplemente no estaba destinado a ser”. Tiene claro que nunca hay que dar las cosas por sentado, aunque Voodoo tiene muchas papeletas para ser una canción que suene en las pistas de baile de todo el mundo.