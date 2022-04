Movistar Plus+ contará la historia de ‘Locomía’ tras la buena acogida de ‘Lola’ y ‘Raphaelismo’

Hace tiempo que desde Movistar Plus+ están trabajando en producciones de no ficción centradas en algunas de las figuras más importantes de la música. Primero fue una serie documental sobre Lola Flores (Lola) y después otra sobre Raphael (Raphaelismo). Ahora, la plataforma ha anunciado un nuevo proyecto que se centrará en un grupo que marcó una etapa de la escena musical 'made in Spain'. Hablamos, como no, de Locomía.

"Finales de los años ochenta y principios de los noventa, España lucha por cambiar, por modernizarse, por abrirse más al resto del mundo. A la vuelta de la esquina, unos Juegos Olímpicos y una exposición universal. Locomía, con su música para bailar, sus coreografías y sus abanicos, irrumpe en la escena musical y en la televisión española con unos aires de fiesta y transgresión que quizá se aprecien mejor hoy que entonces".

Disco, Ibiza, Locomía. Moda, Ibiza, Locomía. Loco, Ibiza, Locomía. 🎶



Un relato único que va más allá de los famosos abanicos del grupo. Una historia de éxito, traiciones, anarquía, homofobia y olvido.#Locomía, el mayor culebrón jamás bailado. Próximamente en Movistar Plus+. pic.twitter.com/1QmJc8xo4v — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 25, 2022

Con estas palabras ha comunicado Movistar que está preparando una serie documental sobre Locomía, una que pretende enseñar las luces y sombras de nuestra sociedad con un relato que también profundizará en el cambio que se ha producido en la industria, aunque también va abordar temas como los sueños, el éxito y la homofobia, tal y como ha destacado la compañía.

Locomía es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Boxfish.