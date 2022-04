Alex Kurtzman, arrepentido de la última película que hizo con Tom Cruise: “Fue el error más grande de mi vida”

Aunque los últimos años el público ha podido asistir a estrenos que han hecho historia en el cine, también ha habido proyectos que se han quedado por el camino. Los presupuestos no escatiman, pero eso no quiere decir que el público y la crítica acabe recibiendo bien el título que se presenta. Y eso lo sabe bien Alex Kurtzman.

El director tuvo el honor de inaugurar en 2017 una de las ideas más ambiciosas que quizá tuvo Universal Studios en mucho tiempo: el inicio del Dark Universe. En una década dominada por Los Vengadores, los estudios quisieron hacer la competencia -frente a un DC que aún trataba de encontrarse a sí mismo- con su propio universo compartido.

No tenían licencias de superhéroes, aunque sí tenían a los monstruos clásicos que marcaron la diferencia en el cine del siglo XX. Empezaron con Drácula: La Leyenda Jamás Contada, aunque decidieron reiniciar la franquicia por cuestiones creativas.

De este modo surgió La Momia, una película protagonizada por Tom Cruise y Annabelle Wallis que pretendía ser el pistoletazo de salida a una nueva franquicia que tenía todos los cabos -aparentemente- atados. Russell Crowe intepretaba al Dr. Jekyll, recuperando al personaje literario para ponerle como jefe de una organización que uniría a todos los monstruos. En cuanto a los demás protagonistas de la saga, se confirmó a Johnny Depp como el Hombre Invisible, Javier Bardem como el monstruo de Frankstein o Angelina Jolie como la novia de Frankstein, entre otros.

Obviamente, ninguno de ellos se llevó a cabo -excepto El Hombre Invisible, que se estrenó con una premisa totalmente distinta en 2020-; y ahora el director se ha pronunciado sobre la película. Y como no podía ser de otra manera, no tiene prácticamente nada bueno que decir de ella, al menos de cara a su labor como uno de los responsables del proyecto.

"Hay un montón de cosas de las que me arrepiento..."

El también guionista ha tenido una entrevista en el Podcast Bingeworthy y se ha abierto de lleno con respecto a aquel estreno. De una manera bastante sincera, comentaba: "Tiendo a creerme el punto de vista de que no aprendes nada de tus éxitos, y todo de tus fracasos. Y ese fue quizá el mayor fracaso de mi vida, personal y profesionalmente hablando. Hay un montón de cosas de las que me arrepiento, aunque también me dio muchos regalos que son inexplicablemente bonitos. No llegué a ser director hasta que hice esa película, y no fue porque estaba bien dirigida... Porque no lo estaba".

Contó que los errores le recondujeron a ser una persona más dura, y un director más claro. A día de hoy, considera que eso fue un auténtico regalo porque ahora sabe lo que no está bien y no se calla al respecto. Eso sí, no ha dirigido ninguna película desde entonces.