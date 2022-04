Ahora que llega época de bodas, Paula Echevarría, comparte el look de invitada perfecta

Ahora que estamos en primavera comienza la época por excelencia de las bodas. Con la llegada del buen tiempo, las novias se visten de blanco en la que se supone que es la estación proclive para este tipo de celebraciones. Paula Echevarría ha estado en una este fin de semana y nos ha mostrado el look perfecto de invitada. Así que, todas las que ahora tienen que cumplir con este tipo de compromisos pueden encontrar inspiración en su propuesta.

El expresidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda, y su mujer, Chusi Alonso, decidían celebrar sus 25 años de casados, bodas de plata, junto a amigos y familiares. Y lo hacían en Luarca donde coincidían, entre otros, la actriz con Miguel Torres, Feliciano López con Sandra Gago o Iker Casillas.

La pareja ha querido renovar sus votos matrimoniales y festejarlo con una gran fiesta en la finca familiar La Prestosa, donde tenían preparada una gran carpa blanca para recibir a todos sus invitados.

El look perfecto

Y claro, en este tipo de eventos, una de las cosas que más comentarios despierta es el vestuario elegido, sobre todo, en el ámbito femenino. Y allí una de las más llamativas, como en todo lugar al que acude, fue Paula. Si es influencer de moda, es por algo.

En esta ocasión apostó por un vestido de cóctel al ser una boda de día de la firma Philippa 1970 en tonos granates con estampado paisley. Lo completó con unas sandalias de tacón alto de Lodi, un sombrero de Masario y un bolso de Mibúh, todo a juego en el mismo juego de tonalidades. Sin duda, un look muy acertado que cumple con todos los protocolos de este tipo de celebraciones. Y claro, no podían faltar los piropos.

Eugenia Silva: Que ideal amiga 😍

Helena Resano: Guapísima!

Maribel Verdú: Divina.

Alfonso Bassave: 👌🏾😻

Debi Mazar: CHIC!🔥

Una fiesta con música nostálgica

Y está claro que no se lo pasaron nada mal, no solo por estar rodeados de buenos amigos sino por la música que acompañó la velada. Contaron con La edad de oro del pop español, el grupo que actualmente integran Pablo Perea (La Trampa), Rafa Blas (ganador de La voz), Javián (Operación Triunfo) y Patricia Aguilar (Tu cara no me suena).

Con un repertorio de grandes éxitos de los ‘80 y los ‘90 lograron amenizar la fiesta y poner a la velada un puntito de nostalgia que siempre es tan buen recibido.