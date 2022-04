Rosalía saca su lado más dulce (y más cinéfilo) en 'Candy': mira el vídeo y la letra

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Sé que tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Ya no te quiero como antes

Me rompiste pero solo en parte

Llevaba tu esclava para pensarte

Pero de olvidarte yo ya hice un arte

Más na, na na na na na

No queda na na na na na

Entre tú y yo ya ya ya ya

Ya no me acuerdo de tu cara

La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara

Hay demasiao que nos separa

La vida es bonita pero es traicionera

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Pero tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Na na na na na

No queda na na na na na

Entre tú y yo ya ya ya ya)

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Pero tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao