Todos los éxitos de World Dance Music en esta playlist imprescindible actualizada cada lunes

Si buscas una buena dosis de energía, la tienes cada sábado en LOS40 de la mano de Dj Nano. A partir de las 22:00h se pone a los mandos de la nave World Dance Music para inspirarnos con los mejores hits de electrónica del momento. Tanto si lo tuyo son canciones dance imperecederas, como si te gusta bailar los éxitos del momento en clave EDM, este es tu programa.

Dale una escucha a la playlist oficial de World Dance Music y ponte al día con lo último en electrónica y la exquisita selección de Nano. Puedes escuchar los temas aquí o accediendo a la APP de LOS40 a través de este link.

Este listado arranca, como no podía ser de otra manera, con Swedish House Mafia, que están de vuelta con su primer álbum de estudio: Paradise Again. No faltan en este listado artistas míticos como Armin van Buuren, Tiësto, Kungs, David Guetta o Martin Garrix, por mencionar solo algunos.

01 - Swedish House Mafia & Connie Constance - Heaven Takes You Home

02 - Armin van Buuren, Billen Ted feat. JC Stewart - Come Around Again

03 - Lucas & Steve, MARF - Give Me Your Love

04 - DubVision, Manse, Afrojack feat. Never Sleeps - Stay With You

05 - Timmy Trumpet - Just In Case

06 - 22Bullets, TIA RAY feat. KSHMR - It Isn't Me

07 - Fisher vs. Shermanology - It's A Killa (Shermanology Edit)

08 - Charlie Puth - Light Switch (Tiësto Remix)

09 - Joel Corry & David Guetta feat. Bryson Tiller - What Would You Do

10 - David Guetta x Felix Da Housecat x Kittin - Silver Screen (Shower Scene)

11 - Martin Garrix & DubVision feat. Shaun Farrugia - Starlight (Keep Me Afloat)

12 - Dubdogz x Zerky - Sun Goes Down (Sound Of Violence)

13 - Kungs - Clap Your Hands (Robin Schulz Remix)

14 - Alesso & Sentinel - Only You

15 - Navos x Galantis feat. You - What It Feels Like

16 - Dimitri Vegas & Like Mike with R3HAB & Prezioso - Shooting Darts

17 - Cihanback feat. Chloé Doré - Sun In Your Eyes

18 - David Guetta x Becky Hill x Ella Henderson - Crazy What Love Can Do

19 - Coldplay & Selena Gomez - Let Somebody Go (Ofenbach Remix)

Sobre Dj Nano

Dj Nano es uno de los reyes midas de la música de baile dentro y fuera de nuestro país. En 2021 cumplía 25 años detrás de la cabina, lo que hace que su trayectoria sea impresionante. Dj, productor y empresario creador de la mítica fiesta Oro Viejo, cada sábado se pone al frente del programa de música electrónica más importante de la radio española: World Dance Music en LOS40.

En 2021 editó el libro Al otro lado de la cabina, en el que, de la mano del periodista Miguel Ángel Bargueño, consiguió plasmar en papel su increíble historia. Una vida dedicada a la música y al trabajo incansable, años llenos de olfato para las tendencias, para los negocios y sobre todo, cargados de pasión por hacer felices a los demás a través de la música.