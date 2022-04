Tamara Gorro vuelve a pasar por quirófano por un tema de salud y pide perdón por ello

"Toca pasar la ITV" empezaba escribiendo Tamara Gorro en su nueva publicación de este martes, 26 de abril, en la que aparecía en una camilla de un hospital. "No os enfadéis conmigo, por favor" pedía a su "familia virtual" a la que no le había contado nada sobre este último percance.

Así, seguía informando: "Sinceramente, me da hasta vergüenza", aseguraba refiriéndose a que no está pasando por su mejor momento y lleva empalmando varios sustos. "Me he enterado hace muy poco de que hoy tengo que vajar a quirófano otra vez".

La influencer recordaba a sus seguidores sus problemas digestivos y aclaraba: "Mi pérdida de peso no ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo, también porque cada cosa que ingiero la vomito, así que el equipo médico ha llegado a la determinación de quitarme la vesícula".

Gorro quitaba hierro al asunto :"Voy a pasar la ITV, que desde 2020 con el tumor no la pasaba y ya tocaba", decía con una sonrisa.

Eso sí, se sinceraba con sus redes: "No es el mejor momento para operarme, no me viene bien, pero hay que hacerlo y pasarlo". Y así, se despedía antes de la anestesia general, tranquilizando a todos y asegurando que todo iba a salir bien.