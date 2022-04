‘MasterChef 10’ vive una nueva expulsión muy tensa: “Te falta mucha humildad y autocrítica”

MasterChef 10 sigue su camino a estabilizarse, y está claro que tiene que seguir expulsando a sus aspirantes hasta encontrar al gran ganador de esta primera década de historia. Si la primera gala fueron todo presentaciones y una expulsión muy digna, esta segunda entrega ha multiplicado todo exponencialmente… Incluso la disconformidad del expulsado con los jueces.

Nadie duda del criterio de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, aunque lo cierto es que las pruebas realizadas pusieron contra las cuerdas a sus concursantes. En primer lugar, tuvieron que dar rienda suelta a su imaginación presentando elaboraciones hechas a partir de la panceta, mientras que la prueba de exteriores volvió a testar su talento trabajando en equipo. La de eliminación, sin embargo, fue de lo más ajustada.

Para añadirle más importancia a esta última prueba -al menos, para uno de los presentes en las cocinas-, el programa recibía a Vicky, Aleix y Arnau; ganadora de la segunda edición, de la séptima y de la novena, respectivamente. Presentaron platos hechos después de su paso por el programa, incluso estrechamente vinculados a sus proyectos profesionales. Algo que no acabó saliendo bien para uno de ellos:

Giraldo se convertía así en el segundo expulsado de la edición, tras no saber replicar de manera óptima el plato que se le había asignado de Vicky. Mientras los jueces trataron de contarle qué había hecho mal, él asintió de una manera tan despreocupada que acabó molestando a Jordi Cruz. Así que el chef, muy indignado, dio a entender que sus gestos indicaban que le daba igual lo que le dijese.

"No me da igual, pero qué pasa, tú me estás hablando a mí como si yo me lo tomara a mal o me estuviese burlando de ustedes", contó Giraldo. Cruz, muy indignado, se dirigió hasta el resto de concursantes buscando apoyo, y lo acabó encontrando de sobra: "Perdóname Giraldo, te aprecio, pero te falta mucha humildad", respondía una de sus compañeras mientras que de fondo alguien añadía un "… y autocrítica".

Aunque a Giraldo pareció quedarle más que claro la opinión de sus compañeros, Jordi Cruz lo zanjaba todo con un mensaje tan directo como breve: "Es muy mal trabajo, Giraldo, muy mal trabajo". Tras ello, esperó con sus compañeros hasta que Pepe Rodríguez pronunció su nombre para que fuese el expulsado oficial.