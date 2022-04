Lluis eclipsa la final de ‘Maestros de la Costura 5’ con un incidente algo escatológico: “Otra vez la diarrea”

Si el resto de la edición de Maestros de la Costura 5 es todo un reto, la final es otro nivel. Con Borja proclamado como primer duelista, Lili, Pablo y Lluis se enfrentaban a la prueba de confeccionar un vestido de novia a la altura de un último programa… Aunque uno de ellos no supo controlar del todo los nervios.

El talent invitó a Patricia Conde, Pilar Castro y Miki Nadal a ser sus ayudantes VIP, y cada uno de ellos eligió según sus propios gustos. Pablo decidió irse con Patricia por admiración, aunque ésta eligiese la propuesta más complicada; Lili a Miki tras haber adivinado que sería él uno de los famosos invitados a esta final; y Lluis apostó por la seguridad que le transmitía la actriz restante.

Sin embargo, esto no hizo que se relajase más. Aun siendo veterano, la voluntad del aprendiz de hacerse con el maletín que no consiguió la primera vez que concursó en el formato se tradujo en unos fuertes nervios que rápidamente se le centraron en la tripa. De este modo, acabó protagonizando unos momentos algo tensos en plena prueba:

"Pilar, me encuentro mal. Me retiro un momento al baño y te dejo montando esto" 😳 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/FjPA3Q4rOJ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 26, 2022

El concursante no dudó en retirarse hasta en tres ocasiones y delegar en la chica Almodóvar, que muy consciente de que tenían un tiempo limitado solo se centró en sacar adelante el vestido que debían. "La verdad que me estoy encontrando un poco mal, es de estos días que saldría del taller, dejaría el trabajo y retomaría al día siguiente", decía en el total a cámara. Lógicamente, si quería el último puesto de duelista tenía que lucharlo hasta el final, por lo que sus constantes visitas al baño no le impidieron terminar la pieza a tiempo.

Las redes, eso sí, fueron testigo de todas las veces que el catalán dejó el trabajo por irse corriendo -literalmente- hasta el baño. Aunque siguió siendo de lo más discreto con qué hacía allí, muchos de los usuarios lo tenían más que claro:

Lluis va a pasar más tiempo en el vater que en la prueba que lastima #MaestrosDeLaCostura — Arya (@_arya98) April 26, 2022

Lluis se va a cagar en medio de la prueba y seguro que vuelve y gana, su talento #MaestrosDeLaCostura — Bigote (@ionbigote) April 26, 2022

Era obvio que el problema de Lluis pasaba por un tema escatológico, aunque no fue hasta el veredicto del jurado cuando por fin lo admitió. Mientras Raquel Sánchez Silva contaba que era la primera vez en la historia del programa que un concursante se iba tantas veces al baño en mitad de la prueba, él no tenía más remedio que contarlo: "Los nervios han influido y me estaba cagando todo el rato", relataba de lo más sincero.