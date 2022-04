La semana espectacular de Glass Animals, Harry Styles y Lola Índigo en la lista

Este abril la lista de LOS40 está como el tiempo: muy cambiante. El pasado sábado asistimos a grandes movimientos por parte de algunas de las canciones que integran el chart, entre los que destaca el número uno de Glass Animals con Heat waves. Es su segunda semana no consecutiva en lo alto para el gran éxito del grupo británico. Un compatriota suyo, Harry Styles, también ha dado la campanada: su single As it was ha escalado de golpe 16 posiciones, lo que lo convierte en la subida más fuerte (ya está en el #10 en su segunda semana en lista). Hay que aplaudir, además, la entrada de Toy story, de Lola Índigo, al #31; único debut en la clasificación. Por su parte, The Kid LAROI y Justin Bieber siguen ostentando el récord de permanencia con Stay, que ya lleva 35 semanas con nosotros (dos de las cuales en primera posición) y ahora asciende dos puestos hasta quedarse en el #30. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar repasa la lista al completo en vídeo.