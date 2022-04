Justin Bieber, Tyga, 50 Cent... Estos son los famosos que están en la ‘lista negra’ Ferrari

Con las marcas de lujo, a veces lo más importante no es cuánta gente lo compre, sino qué gente. Si hablamos de Ferrari es obvio que sus productos no son para todo el mundo, aunque ahora una lista ha desvelado que no tiene problema a decirle que 'no' a los famosos que quieran llevar sus coches sin merecerlo, por diversas razones.

Una la lista publicada por el medio Bussiness Insider ha desvelado la identidad de algunos de ellos -los que ha hecho público-, y sus profesiones van desde cantantes a actores, pasando por diseñadores de prestigio. Además, todos ellos cuentan con fama internacional y repercusión bastante notable.

Todos ellos tienen algo en común; y es que Ferrari cree que de utilizar sus vehículos, no sería del todo beneficioso para su compañía. Por ello, hay una serie de nombres a los que la marca prohíbe comprar sus coches. Algunos tienen polémicas latentes, aunque otros sorprenden:

Justin Bieber

El cantante canadiense ha vivido unos años algo duros, y eso es algo que la marca no ve con buenos ojos. Sobre todo, porque una vez condujo ebrio un Ferrari 458 y olvidó dónde lo había aparcado, encontrándolo después a las dos semanas. Sí que es cierto que su peor incidente fue conducir alcoholizado en 2014 -por lo que fue detenido-, pero en esa ocasión fue un Lamborghini.

Deadmau5

Seguro que el DJ internacional se quita su máscara gigante de ratón para conducir su ferrari nuevo... Si le dejaran comprárselo. En 2013, cayó en la fiebre de Nyan Cat y acabó tuneando su Ferrari 548 Spider. Aunque el resultado de la idea de Deadmau5 de modificar su coche y apodarlo Purrari parecía brillante, no gustó nada a la compañía. De hecho, le obligaron a volver a pintarlo de blanco.

Nicolas Cage

Vender objetos personales no está mal, y menos si es para saldar deudas. De este modo, Nicolas Cage hizo lo propio con su Ferrari Enzo... Aunque por un precio inferior a lo que valía realmente. A la marca le importa que no se devalúen sus coches, por lo que el protagonista de La Búsqueda pasó a estar en la lista negra desde entonces.

Philipp Plein

El diseñador de moda está a punto de pasar a ser uno de los de la temida lista de la marca, y todo por utilizar su Ferrari 812 Superfast a modo de promoción. No hace daño a nadie, aunque lo cierto es que la marca ha pedido que no lo haga más.

Tyga

El rapero y padre de las hijas de Kylie Jenner tiene un motivo algo más grave que el del diseñador: las deudas. Cuando en 2016 se hizo con un Rolls-Royce Ghost y dejó de lado su Ferrari Spider 458 -con su correspondiente abandono de pago-, la marca procedió a embargar e imponer una multa. Aunque eso no evita que siga luciendo orgulloso los modelos que ya eran suyos antes de esta polémica, al igual que en algún cumpleaños de la pequeña de las Kardashian ha sido su regalo estrella.

50 Cent

Hay que tener cuidado con lo que se dice siendo un personaje público, y 50 Cent no lo tuvo en cuenta cuando se puso a hablar de la falta de mantenimiento que le daba a su Ferrari. De hecho, encumbrando su excentricidad, publicó algún que otro vídeo limpiando el coche con champán; algo que le hizo sacar bandera roja a la marca y dejar sus productos a gente que al menos lo lavase como es debido.

Chris Harris

El presentador escribió un artículo en el que daba a entender que los modelos lucían mejor en fotografía al estar especificamente optimizados para ello, algo que obviamente terminó por enfadar a la compañía. Un caso muy destacado, ya que el también periodista se dedica a probar coches y luego hablar de ellos.