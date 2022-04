Marta Riesco estalla contra Jorge Javier Vázquez tras echarse un selfie con ella: “Me ha puesto a parir”

Los pasillos de Mediaset dan para mucho. Y es que los colaboradores y presentadores de sus programas pasan muchas horas en los estudios. De este modo, algunos de los rostros más conocidos de Telecinco se relacionan entre ellos, dando paso a fotos que jamás pensábamos que veríamos. ¿La última? La de Jorge Javier Vázquez con una de las personas que más ha dado que hablar en los platós de Mediaset durante los últimos meses: Marta Riesco.

El presentador de Supervivientes ha sorprendido a sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram con un selfie junto a la ex pareja de Antonio David. En ella vemos a los dos rostros televisivos mirando a cámara con una sonrisa. Él aparece quitándose la mascarilla, como si se tratase de una foto improvisada que ha sido producto de un encuentro por los pasillos. Ella, por su parte, hace el gesto de la “V” con los dedos.

Pero si ha habido algo que ha dado que hablar entre los followers de Jorge ha sido el texto con el que ha acompañado la foto. “Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga”, ha escrito el periodista junto a la foto.

Pero que no te engañen las apariencias. Jorge Javier ha subido este selfie el mismo día que ha publicado un artículo de opinión en Lecturas donde critica duramente a la reportera de Socialité. Sin ir más lejos, el artículo, titulado ‘Marta Riesco es engreída y poco astuta, es una poble alma en pena”, empieza fuerte, asegurando que “es un ejemplo a no seguir”.

Marta Riesco reacciona a la foto

Marta Riesco no ha tardado en reaccionar a la foto que ha subido Jorge en sus redes sociales. La colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha compartido en las historias cómo ha sido ese encuentro en el pasillo.

En modo irónico, Marta ha empezado diciendo que esta mañana se ha encontrado con el “bonito” artículo de Jorge Javier. “Mentiría si no dijese que me ha hecho daño”, ha empezado diciendo Marta. La reportera ha continuado explicado que se lo ha encontrado por los pasillos y este le ha preguntado si le ha molestado el artículo: “Le digo que claro. Que me ha puesto a parir...en el fondo pienso que su artículo refleja la teoría del espejo. Y todo es porque le he dicho a todo que no”.

Es entocnes cuando ha desvelado cómo ha sido el momento de echarse el selfie: “Para aflojar me pide una foto. La tira. Ya sabemos con qué intención”.

Horas después, Jorge Javier publica la foto, provocando la reacción de sus seguidores.