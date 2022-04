Sting: “Es difícil ver crecimiento en la música de los Rolling Stones y de AC/DC”

Pasa el tiempo, y parece que los artistas que ahora triunfan en solitario no se acuerdan que en un momento dado formaron parte de una banda. Hablamos de Sting, que, por si había alguna duda, no tiene ningún interés en regresar con The Police. El músico británico ha asegurado en muchas ocasiones que no tiene problemas con los que fueron sus compañeros, Andy Summers y Stewart Copeland, pero a juzgar por sus últimas declaraciones, no tiene una opinión demasiado buena de las bandas de músicos.

Pese a declararse fan de algunos grupos clásicos de rock, Sting ha asegurado que los "hombres adultos" no deberían ser parte de ellos una vez pasados un par de años. Lo ha dicho en una entrevista en MOJO magazine, donde considera que no puede haber evolución artística mientras que los artistas se mantengan en grupos.

En esta conversación, el músico habló del estado de la música rock en general y expone las razones que tiene para no volver a formar parte de una banda. El legendario ex The Police cree que estos grupos son algo adolescente y no deben estar en la vida de un hombre adulto. "Una banda es una pandilla adolescente. ¿Quién quiere estar en una pandilla cuando tienes como 70? No te deja evolucionar", aseguró, a pesar de que él permaneció en un grupo entre los 26 y los 32 años.

Pero fue más allá y quiso dar el nombre de dos icónicas bandas de rock como ejemplo de grupos en los que no veía ningún tipo de evolución. "Por mucho que ame a The Rolling Stones y a AC/DC, es difícil ver algo de crecimiento en su música", continuó Sting en conversación con el medio.

Sting permaneció durante seis años en The Police, grupo con el que alcanzó un enorme éxito y se hizo mundialmente conocido. Lanzó su primer álbum en solitario, The Dream Of The Blue Turtles en 1985, que fue bien recibido. Sin embargo, asegura que de no haber sido así, si no hubiera tenido éxito en solitario, no habría regresado a la banda.

"Para mí, la banda fue simplemente un vehículo para crear canciones y no al revés", añadió el músico. Además, señaló que es afortunado de triunfar en solitario o no sabría que habría hecho. "¿Habría vuelto a la banda y ser más humilde? Espero que no", finalizó Sting.