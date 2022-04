Premios Dial 2022: Ana Mena, Edurne y Manuel Carrasco, entre los ganadores de la nueva edición

Nuestros compañeros de Cadena Dial y los amantes del talento musical español están de enhorabuena. Llega la XXVI edición de los Premios Dial cargada de emoción y muchas sorpresas.

Así lo hemos podido percibir en la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles 27 de abril en Madrid. Una rueda de prensa en la que se han dado a conocer a los ganadores de esta edición, quienes recogerán sus premios en la gala de este 15 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife.

¿Quiénes han sido los afortunados en formar parte de esta lista? Descúbrelos a continuación:

Sergio Dalma

Pastora Soler

Antonio José

Edurne

Morat

Ana Mena

Dani Fernández

Manuel Carrasco

Alejandro Sanz

Laura Pausini

Manolo García

Mónica Naranjo

Premio especial a la trayectoria: Álex Ubago

Premio Dial Latino: Carlos Rivera

Además, se ha conocido que Edurne y Luis Larrodera serán los encargados de presentar la gala.

Como mencionamos en líneas anteriores, Tenerife será la ciudad encargada de acoger la gala de estos premios. Y es que la ubicada en esta preciosa isla ya se ha convertido en una de las sedes más importantes de los galardones, ya que llevan celebrándose en su Auditorio y Centro Internacional de Ferias y Congresos en varias ocasiones.

Las entradas para los Premios Dial XXVI ya están a la venta. Así que si aún no te has hecho con la tuya, no esperes más. Después del anuncio de los ganadores, estamos convencidos de que no tardarán en agotarse.

Permanece muy atento/a para descubrir más novedades de esta importante cita para la música española. ¿Qué artistas no faltarán a su cita anual? Pronto lo sabremos.

Unos premios históricos

Son muchos los rostros conocidos de la música de nuestro país y de otros rincones del mundo los que han pasado por estos galardones. Estopa, Melendi, Pablo Alborán, Carlos Rivera y Malú son solo algunos de los que han escrito en las páginas de los Premios Dial. Muchos de ellos, incluso, llevando su música al escenario.

Y es que si hay algo que ha demostrado la música en todos estos tiempos es que es la perfecta aliada para combatir los momentos más oscuros. ¡Que nunca falte la música! ¡Que nunca falten los Premios Dial!