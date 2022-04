Pablo Alborán es obligado a posponer sus conciertos en Zaragoza por motivos de salud

Pablo Alborán ha dado una mala noticia a sus seguidores y seguidoras aragoneses. El malagueño se ha visto obligado a cambiar de fecha los dos conciertos que tenía programados en Zaragoza esta semana. El joven iba a estar hoy y mañana, 27 y 28 de abril, en el Auditorio de Zaragoza. Por desgracia, ha tenido que reprogramar estas citas. ¿La razón? Una infección de garganta que no le permite cantar.

Pero que no cunda el pánico, porque el bueno de Pablo ya ha anunciado las nuevas fechas: 29 y 30 de mayo. De este modo, todas las entradas vendidas para esta semana serán válidas para estos nuevos días. Además, aquellas personas que no puedan acudir a estas nuevas fechas, podrán solicitar el reembolso del coste.

Ha sido el propio Pablo quien ha dado la noticia a sus fans. Lo ha hecho a través de un comunicado donde deja claro lo triste que se siente por no poder cumplir con su público esta semana.

Pablo ha escrito el siguiente mensaje junto a la noticia: “Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias de verdad.”

Mensajes de apoyo

Por su puesto, los mensajes de apoyo y de ánimo para que pueda recuperarse pronto no han tardado en llegar. Algunos de sus compañeros y amigos, han escrito las siguientes respuestas:

Miguel Ángel Silvestre: “Ánimo, tete”

Ana Torroja: “¡¡Ánimo!! La salud es lo primero. Cuídate mucho”

Christian Costa: “Abrazos Pablo”

Cecilia Krull: “Ánimo amor”.

Esperemos que el artista se recupere pronto y pueda darlo todo en el escenario del Auditorio de Zaragoza pronto. ¡Fueza, Pablo!