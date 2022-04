Celtas Cortos, Dover, Rosario, Antonio Orozco: hitos en la lista en el mes de abril

El 17 de abril de 2021 llegaba al número uno de la lista Chica ideal, del parcero Sebastián Yatra y el puertorriqueño Guaynaa. Con este tema se iniciaba la impecable racha de éxitos de Yatra en LOS40, que continuaría después con Pareja del año (que llegaría a lo alto un mes después) y Tacones rojos, esta última aún en el chart. Y con este single arranca también esta semana el repaso a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, el rincón de la nostalgia de #Del40al1CocaCola.

Dicho repaso continúa en 2017. En abril de ese año se mantenía en primera posición Something just like this, tema firmado a medias por The Chainsmokers y Coldplay. Se incluyó en el primer álbum del dúo de música electrónica, Memories… do not open, y en el EP Kaleidoscope, de la banda de Chris Martin. Tampoco hubo cambio en la cumbre con respecto a la anterior semana en 2012: resistían en el número uno Cali y El Dandee y Yo te esperaré. Fue la tarjeta de presentación internacional del dúo colombiano formado por los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo.

Se cumplen justo ahora 25 años de la publicación de Devil came to me, el disco que cambió la música alternativa en España. No vamos a hablar ahora de él, sino de la banda que lo compuso, Dover, que con el tiempo fue evolucionando y mezclando su rock crudo con otros estilos, y en 2007 llegó al primer puesto de LOS40 con Do ya, que incorporaba electrónica y ritmos bailables. Cinco años antes, en 2002, Antonio Orozco conquistaba el número uno con Te esperaré.

Y continuamos con artistas españoles hasta el final de la sección. Hace 25 años, quien se colgó la medalla de oro el 19 de abril fue la sensacional Rosario, una de nuestras más explosivas artistas en directo. Lo logró con A tu lado, single de su disco Mucho por vivir compuesto por ella misma y su bajista y productor Fernando Illán. Y el 18 de abril de 1992 accedió al número uno 20 de abril, de Celtas Cortos, uno de los grandes clásicos de la música nacional gracias a su letra epistolar repleta de versos que todos nos sabemos de memoria.