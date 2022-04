¿Qué fue de Ania Iglesias? Las luces y sombras que han marcado su historia

Ania Iglesias fue una de las afortunadas en concursar en Gran Hermano 1, aunque antes ya presumía de trayectoria televisiva. Un plus que la llevó a que la propia productora de este fenómeno de masas, que marcó un antes y un después en la televisión en España, contactara con ella para ser una de las concursantes de Gran Hermano 1. Por supuesto, ignorando toda la repercusión que este reality tuvo después de emitirse. Eso sí, Ania Iglesias accedió a participar pero marcándose como objetivo que este fuese un impulso en su carrera como actriz.

De esta manera, Iglesias se convertía en uno de los primeros nombres elegidos para concursar en este nuevo programa, que irrumpía en la parrilla de Telecinco. Pese a que Ania Iglesias no pudo ganar a Ismael Beiro, logró alzarse con el segundo puesto en el ranking final. Su nombre consiguió hacerse resonar en la cabeza de todos los telespectadores y telespectadoras. Un hecho que, según ha afirmado la ex concursante al diario La Vanguardia en más de una ocasión, se sigue repitiendo, ya que la siguen reconociendo y parando para mostrarla afecto y cariño, pese a que hayan pasado más de 20 años.

No hay que olvidar que era la primera vez que se estrenaba un reality así en la televisión, lo que hacía que hasta los propios concursantes también fuesen un poco a ciegas, aunque si eran conscientes de que era un formato muy nuevo y que iban a tener un importante altavoz mediático.

Durante todo este tiempo, la actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera de interpretación. Los proyectos no fueron tantos como ella hubiese deseado, pero sí logró un papel como actriz en algunas obras como El gran marciano o Hamlet, donde interpretó a Ofelia. Sin embargo, Ania no se ha dado nunca por vencida y ha seguido siempre apostando por su verdadera vocación. Tanto es así que la ex gran hermana consiguió sacar una obra de teatro adelante Reciclando a un famoso, junto con el periodista Pepe Herrero. Aunque, paralelamente también hizo sus pinitos en el mundo del modelaje.

En torno a 2010 Iglesias comenzó como colaboradora en Radio Castilla y León con programas como Somos así, En casa de Cristina, La tarde con Cristina y Vamos a ver. Años más tarde, pudimos verla de invitada en el reality Campamento de verano. Estas colaboraciones la llevaron a que sus visitas a los platós de Mediaset fueran más frecuentes dejándose ver por los siguientes programas: ¡Qué tiempo tan feliz! o Sálvame.

Este último magazine de Telecinco fue quien la fichó de nuevo, pero esta vez en calidad de encargada para vestir a los colaboradores en una edición especial de verano: “Sálvame Marbella y tal y tal”, en las que todos iban vestidos de personas famosas. Actualmente, Ania Iglesias ha sacado su lado más emprendedor y ha fundado dos empresas relacionadas con la sanidad, la estética y la peluquería, en las cuales forma y potencia el talento de futuros profesionales. De hecho, la ex participante ha conseguido también hacerse hueco en el mundo de las redes sociales, donde comparte sus rutinas de vida saludable y presume de cuerpazo a los 50 años de edad. Eso si, sin ánimo de convertirse en influencer sino más bien de mostrar su realidad sin complejos.

Pese a ello, la vida no se lo ha puesto fácil porque Ania Iglesias ha tenido que hacer frente a varias enfermedades en estos últimos años. Al poco de salir de Gran Hermano 1 confesó que empezó a sufrir anorexia y duramente muchos años, tuvo que lidiar con una larga batalla hasta que consiguió superarla. No basta con eso, la ex participante también tuvo que lidiar con un cáncer de útero, del que también consiguió recuperarse.

En el plano sentimental Ania encontró el verdadero amor en Javier Fandiño, un director comercial de un portal médico con el que lleva ya 4 años de relación. Al parecer, la pareja se conocía través de las redes sociales y a través de un evento consiguieron verse las caras y fue justo ahí dónde empezó todo. Ahora, se encuentran preparando su boda.