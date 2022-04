Así es ‘Now and Then’: la primera serie española de Apple TV con Maribel Verdú

Cada vez queda menos para que Now and Then, la primera serie española de Apple TV, llegue a la plataforma. Anunciada por Bambú Producciones, este thriller promete no dejar indiferente a nadie. Se trata de una serie bilingüe creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira: las mismas mentes que estuvieron detrás de Velvet y Las chicas del cable. De hecho, no nos extraña que Apple TV haya apostado por esta productora para estrenarse en la producción española.

¿Y de qué va esta serie? Se trata de un thriller donde los espectadores y espectadoras verán las diferencias entre las aspiraciones de juventud y la realidad de la vida adulta. De este modo, la vida de un grupo de universitarios cambia por completo cuando uno de sus amigos termina muerto. Veinte años después, los otros cinco deciden reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas.

Pero si hay algo que llama la atención de esta nueva serie de Apple TV que llega el próxomo 20 de mayo a la plataforma es el increíble reparto con el que cuenta. La empresa de streaming ha contado con una larga lista de talentos entre los que se encuentran nuestra querida Maribel Verdú. La ganadora de dos Goya dará vida a Sofía, una abogada hecha a sí misma.

También estará Marina de Tavira, que fue nominada a mejor actriz de reparto por Roma en los Oscar; Rosie Pérez, conocida por The Flight Attendant; José María Yazpik, de Narcos: México; o Manolo Cardona, quien hemos visto en ¿Quién mató a Sara?.

Now & Then — Tráiler oficial de la primera temporada | Apple TV+

Completan el reparto Soledad Villamil, Emmy Zeljko, Jorge López, Alicia Jaziz, Darío Yazbek, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.

De este modo, los espectadores podrán ver saltos temporales a lo largo de la serie, pudiendo ver lo que ocurrió veinte años atrás.

Solo hay que ver el tráiler para ver que tiene vibes de Sé lo que hicisteis el último verano y de series de detectives que tanto funcionan. Sin duda, parece que Then And Now va a dar mucho que hablar de cara a los próximos meses. Tendremos que esperar para ver la serie completa. Llega a Apple TV el próximo 20 de mayo.