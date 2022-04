Entrevista a Dvicio: “En ‘El Laberinto’ hemos perdido miedos y hemos encontrado identidad”

12 horas antes de que el mundo reciba su nueva aventura musical bajo el título de El laberinto, Dvicio ha querido presentar a un selecto grupo de fans la experiencia Dolby Atmos en Apple Music con el que sus canciones adquieren una nueva dimensión. Este 29 de abril verá la luz un trabajo sin colaboraciones, con más armonías y en el que profundizan en su identidad como ellos mismos han reconocido durante su entrevista con LOS40.

Antes de que el disco llegue a las tiendas o a las plataformas de streaming, hemos podido escuchar una cuarta parte de este elepé en forma de sus 3 primeros singles: Te pienso a cada hora, Arte y Mil veces. Este último será su nuevo sencillo del que confiesan que es una "canción de estadio, una canción grande".

La sala iSens de Cinesa Príncipe Pío ha sido el escenario para esta presentación y esta entrevista en la que los nervios del estreno están muy presentes en los miembros de Dvicio. Porque cuando uno da con algo bueno está ansioso por compartirlo con la mayor cantidad de público posible. Y el sonido espacial de Dolby Atmos en Apple Music permite descubrir detalles (sonidos, segundas voces, coros...) que dan una nueva dimensión emocional a las canciones.

Andrés, Martín, Nacho, Luis y Alberto miran el móvil para contestar mensajes de amigos y familiares que saben de la importancia del día, contestan de forma coral las preguntas y recuerdan anécdotas de los meses que les han llevado a este estreno y a esta entrevista

LOS40 ¿Qué habéis perdido y qué habéis encontrado en El Laberinto?

Dvicio: Hemos perdido miedos y hemos encontrado a nosotros mismos. Identidad.

¿De ahí que sean solo 12 canciones en solitario sin colaboraciones?

Teníamos algunas colaboraciones apalabradas pero el pasado año decidimos pararlo todo y centrarnos en hacerlo nosotros solos. No tenemos nada en contra de las colaboraciones pero queríamos encontrarnos nosotros mismos.

Andrés, pensé que ibas a decir que habías perdido el pelo en El Laberinto por tu cambio de look...

(Risas) Lo tengo pero más corto. Es parte del proceso. Identifico el pelo con los looks que son parte de nuestra imagen y lo que queremos expresar. No me visualizaba haciendo esto con el pelo demasiado largo. Me apetecía cortármelo y también ver si me quedaba pelo o no. Cuando tienes el pelo demasiado largo no sabes si tienes demasiadas entradas. Estoy contento con mi pelo. Hablando de entradas, todavía las tenemos disponibles (risas).

En Le Manoir, ¿ha cambiado algo el disco o ha sido una experiencia más vital para Dvicio?

Ha sido una experiencia vital pero hay un tema que está íntegramente grabado allí que es Jenjibre. En realidad era grabar sonidos especiales para las canciones o algunos arreglos. Pero la esencia del disco está grabada en Madrid.

Te pienso cada hora, Arte y ahora Mil veces. Estáis jugando con la música, el sonido y la imagen... ¿Es la apuesta más artística de vuestra carrera?

Sí. Hemos priorizado eso. A la hora de empezar a escribir y de producir establecimos cuáles eran los colores que quería que hubiese en el disco. Eso nos ayuda a tener más impacto y congruencia del disco. Escuchas el disco y te queda una sensación. No son disparos al aire. Era parte del proceso del disco y hemos priorizado esos detalles en los que el vídeo acompañe la sensación que está dando la canción. En el caso de Arte es perfecta la combinación de la tierra, con el globo, la luz, las vueltas que da la cámara... nunca se nos ve la cara... Hemos experimentado y jugado con el arte.

En Arte además repetís plano-secuencia como en Casi humanos, ¿cómo surgió la idea?

Fue totalmente improvisado. Fue un momento idílico que surgió. Se hizo tres veces: la del ensayo, la que se ve en el videoclip y otra más. Y aunque luego hicimos recursos para el vídeo, se quedó tal y como se grabó. Salió todo perfecto y ganamos por todos lados, no tenemos que editar, estamos solo una hora de rodaje (risas)... Curiosamente ese día grabamos dos: Arte y Mil veces que fuimos a un plató a grabarlo. Se grabaron desde por la tarde a la madrugada y nos vino muy bien que fuera tan rápido para poder montar el siguiente rodaje.

Hablando de Mil veces, ¿es vuestra canción favorita de este álbum?

Sí. Bueno, no sé si de todos, pero sí. Bueno, es una de las favoritas de todos. Es una canción que sentimos que es de estadio, que es grande.

Con la experiencia Dolby Atmos en Apple Music le dais un empujón tecnológico a la calidad sonora del disco pero ¿cuál ha sido el sitio más raro en el que habéis encontrado un buen sonido?

En el disco anterior metimos el sonido de la patada a una puerta que está en Epiphany. También hemos grabado percusiones con el sofá. Y cuando hemos tenido que grabar voces a veces sí que nos ha tocado grabar tapado con abrigos o con un edredón o metido en un armario.

¿Notáis que ha cambiado la calidad de vuestro sonido desde que empezásteis?

Sí, el otro día justo escuchamos Te pienso cada hora en LOS40 y más tarde escuchamos Paraíso y noté mucho el cambio. También es que en sonó en otra emisora y por eso sonó peor (risas). Lo notamos mucho. La evolución, los arreglos y la calidad del sonido de este cuarto disco es mejor que la del primero.

¿Perjudica la manera en la que se consume ahora la música la apuesta por un sonido de más calidad?

Ahora tienes la oportunidad de llevarte la música a cualquier sitio y quizá no te centras en disfrutarla tanto. La tienes de fondo y quizá no se le presta tanta atención como antes. Pero hemos llegado a muchos países que ni hubiéramos soñado gracias a esta forma de consumir música. Sería una tontería discutir con la actualidad todo el rato. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible a nivel de calidad independientemente de cómo la gente lo consuma. Queremos hacer música que no sea tan desechable porque las canciones solo duran una o dos semanas. Nosotros no tenemos que verlo así y hacerlo con la mayor calidad posible.

Trabajando con la máxima calidad de sonido, ¿cómo se intenta trasladar eso al sonido de la banda en directo? Porque puede haber mucha diferencia

Lo que nos ha tocado hacer es meter nuevos instrumentos en la banda. Martín ya no solo toca el bajo, va a ser curioso en el tema de Baby lo juro verle tocar el bajo y el sintetizador a la vez. Creo que nos hemos puesto a exprimirnos al máximo. Luis cada vez va a estar más con sampleos que puede ir lanzando mientras toca bombo o charles. Nacho también a veces toca el teclado. Nos hemos hecho una actualización de sonidos que era necesario para que en directo suene lo más fiel posible al disco.