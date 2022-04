‘The Legend of Heroes: Trails from Zero’, anunciado para el 30 de septiembre

Lloyd Bannings regresa a su ciudad natal para seguir los pasos de su difunto hermano y unirse al Departamento de Policía de Crossbell. Sin embargo, se encuentra asignado a una nueva división irregular llamada Sección de Apoyo Especial, que realiza trabajos ocasionales y ayuda a las personas necesitadas. Así arranca The Legend of Heroes: Trails from Zero, el nuevo videojuego de NIS America distribuido por Bandai Namco.

¡Acompaña a Lloyd y a sus compañeros de la Sección de Apoyo Especial en el emocionante viaje de The Legend of Heroes: Trails from Zero en Nintendo Switch, PS4 y PC cuya fecha de lanzamiento será el 30 de septiembre!

Explora las calles de Crossbell City y descubre todo lo que tiene que ofrecerte…, incluido su lado oscuro. ¿Qué historias se ocultarán tras la brillante fachada de esta ciudad estado?

Cuando Lloyd Bannings es asignado a la Sección de Apoyo Especial de Crossbell, él y sus nuevos compañeros de equipo deben demostrar su valía mientras luchan para superar la injusticia de una ciudad atenazada por la corrupción. Pero él y sus nuevos compañeros de equipo descubren poco a poco que su vibrante ciudad esconde un oscuro vientre criminal... así como algunos terribles secretos.

Experimenta Crossbell en este emocionante capítulo de la reconocida serie The Legend of Heroes. El sitio de una lucha territorial en curso entre el Imperio Erebonian y la República de Calvard, Crossbell se ha convertido en una próspera ciudad-estado y uno de los principales centros económicos del continente.

Historia de The Legend of Heroes Trails from Zero

Imagen promocional de The Legend of Heroes Trials from Zero / Bandai Namco España

Después de tres años lejos de su ciudad natal, Lloyd Bannings regresa para seguir los pasos de su difunto hermano y unirse al Departamento de Policía de Crossbell. Sin embargo, cuando llega, descubre que lo han asignado a la Sección de Apoyo Especial, una nueva división que maneja trabajos ocasionales y solicitudes menores. Conoce a sus nuevos compañeros de equipo, que incluyen a Elie MacDowell, la nieta del alcalde de la ciudad; Randy Orlando, un exsoldado mujeriego; y Tio Plato, un joven genio de la tecnología.

Aunque los medios se burlan de su departamento y el resto del CPD lo desprecia, Lloyd y sus amigos continúan luchando para hacer de su ciudad un lugar mejor. Mientras lo hacen, sin embargo, poco a poco se encuentran cara a cara con la corrupción criminal que se apodera de su ciudad. No saben cuán profundas son las sombras de Crossbell City...

El comienzo de una emocionante historia en el universo de Trails está a punto de arrancar en Crossbell. Experimenta un mundo de juego rico y refrescante que está repleto de secretos y aventuras.

El combate estratégico se ha perfeccionado, lo que da como resultado un juego táctico rico y satisfactorio. ¡Aprovecha poderosas habilidades y trabajo en equipo para vencer a tus adversarios!