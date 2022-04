La carrera hacia el Nº1 de Ana Mena, Camila Cabello y Ed Sheeran, Gayle y Lost Frequencies

La última lista de abril de 2021 se presenta rebosante de emoción. La canción que ocupe este sábado el número uno terminará el mes en primera posición y empezará en lo alto el florido mayo. De momento la que lo ocupa es Heat waves, de Glass Animals. Es su segunda semana no consecutiva como líder, por lo que de repetir sumaría la tercera. Entre los contendientes a la primera plaza también están Lost Frequencies con Calum Scott con Where are you now (#2), que ya ha sido número uno, y completando el podium Bam bam, de Camila Cabello con Ed Sheeran. Solo seis semanas han necesitado Camila y Ed para colgarse el bronce, y a ese ritmo sería raro que no consiguieran el oro sin mucha dilación.

No podemos olvidarnos de Gayle (#4), Ana Mena (#5), Imagine Dragons (#6)… Ni siquiera de Harry Styles, que en solo dos semanas se ha plantado en el #10. De todos los temas que están ahora en el top 10 solo dos aún no han llegado todavía a la primera plaza: Bam bam y As it was.

Los dos candidatos de la semana tienen en común que son solistas masculinos y que su nombre aún no es muy conocido por el público. Pero, por distintas razones, son artistas cuya pista hay que seguir muy de cerca. Por un lado está el estadounidense Jaymes Young y por otro el barcelonés DePol, que llega avalado por la producción de David Demaría. El HT #MiVoto40 puede darles la oportunidad de estrenarse en el chart más importante del país. Por lo que respecta a DePol, seguro que a partir de este sábado lo conoces mucho mejor. El prometedor cantante y compositor charlará con Tony Aguilar y nos contará cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a Quién diría, la canción que presenta en candidatura.

Regresan LOS40 Sobres con el mayor bote hasta la fecha

Para premiar vuestra fidelidad, que nos refuerza como el programa musical más escuchado del fin de semana (con 1.484.000 oyentes cada sábado), hemos querido recuperar el concurso más espectacular de la radio: LOS40 Sobres. Mucha atención, porque en esta ocasión, además de superregalos por valor de 40.000 euros, tendremos un bote que arranca también en 40.000 euros. ¡El mayor hasta la fecha! Ahora que seguro que ya estás haciendo planes para el verano, ¿te imaginas qué vacaciones te pegarías con semejante premio? Pues ya sabes: ¡participa!

#Del40al1CocaCola. / LOS40 Sobres

Por votar en antena (900 35 40 40: teléfono gratuito) regalaremos el Blu-ray de Vengadores: Endgame. Este mes de abril lo hemos dedicado a películas de la factoría Marvel, con motivo del estreno de Dr. Strange en el multiverso de la locura. En las cuatro horas de programa Tony anunciará nuevos candidatos, recordará números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, nos pondrá al día de la actualidad musical y, en definitiva, nos hará pasar una vibrante mañana de sábado para despedir el mes con energía positiva. ¡No faltes!