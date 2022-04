'Mr Bad Guy', el único disco de Freddie Mercury: "Se lo dedico a mi gato Jerry… ¡a los demás que les den¡"

"Estoy muy feliz con el disco", decía Freddie Mercury del que fue su única aventura en solitario. Le gustaba su voz ronca ("es por fumar"), su incursión en nuevos sonidos ("quería hacer cosas como ritmos reggae y está muy orientado al dance") o sus letras más personales ("estoy poseído por el amor"). También le puso muy contento la "enorme cantidad de dinero" que recibió, según Roger Taylor. Y, seguramente, se hubiera sentido mucho más satisfecho si hubiera podido incluir uno de los duetos que grabó con Michael Jackson: "pero, desafortunadamente, nunca se completaron". El 29 de Abril de 1985, el líder de Queen publicó Mr Bad Guy. Se lo dedicó a su gato Jerry... y "¡a los demás que les den!"

"Tenía un montón de ideas ansiosas por salir"

Un paréntesis temporal de Queen, permitió a Freddie Mercury cumplir su deseo de explorar nuevos territorios musicales que no tenían cabida dentro de la banda. "Tenía un montón de ideas ansiosas por salir", explicaba el vocalista. Tardó más de dos años en completar un minucioso trabajo en el que exploraba nuevos sonidos (disco, dance, pop, rock, y algún toque de reggae) con letras más personales. Dedicó muchas de las canciones a la búsqueda de la felicidad y el amor: "Estoy poseído por el amor, soy un romántico". El 29 de Abril de 1985 veía la luz Mr. Bad Guy, el primer y único álbum en solitario del líder de Queen: "He puesto mi corazón y mi alma en este álbum".

I was born to love you, las versiones remix de Made in heaven y Living on my own, y Love me like there's no tomorrow, fueron los singles elegidos para promocionarlo.

Los duetos con Michael Jackson que "nunca se completaron"

A Freddie le hubiera gustado incluir un dueto con Michael Jackson, pero no pudo ser. Ambas estrellas mantenían una relación de amistad desde principios de los 80: "Solía venir y ver nuestros conciertos todo el tiempo, y así es cómo creció nuestra amistad", recordaba el vocalista en 'Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury'. Y añadía: “Teníamos tres canciones previstas, pero desafortunadamente nunca se completaron. Eran canciones magníficas, pero el problema fue el tiempo – ya que ambos estábamos muy ocupados en esa época. Parecía que nunca coincidíamos en el mismo país el tiempo suficiente para terminar completamente cualquier cosa". There must be more to life than this, uno de esos duetos incompletos, apareció en el repertorio de Mr. Bad Guy solo con la voz de Freddie. La grabación original, junto a Jackson, terminó publicándose en Queen Forever (2014).

"Era un músico increíble"

Mr. Bad Guy sirvió como recordatorio de su enorme talento en el estudio, algo que a menudo pasaba desapercibido. Mercury dijo que tuvo que mostrar "una cierto nivel de disciplina" e intentó resistirse a la tentación de pedirle a sus colegas de Queen que tocaran en el álbum. Su objetivo era probar que realmente "había tomado distancia" de la banda. En su lugar, seleccionó a una variedad de talentosos músicos locales de Munich.

Que Mercury era "un músico increíble" lo decía Reinhold Mack, co-productor del álbum junto a Freddie. Además de escribir y cantar en solitario las once canciones del disco, también tocó el piano y el sintetizador, hizo los arreglos orquestales y trabajó con ingenieros para obtener el sonido que quería durante las sesiones en Musicland.

El tabaco y el método Demis Roussos

A Freddie le encantaba su disco. Y una de las cosas que más le satisfacían era la voz ronca y enérgica con la que había interpretado las canciones del disco. Para ello, fumó un montón. Según declaró en una entrevista publicada por The Sun en 1985: "Estoy muy feliz con el disco. Y también me encanta mi voz. Me gusta que sea ronca. Es por fumar. Por eso fumo – para conseguir esa voz ronca".

¿Y cómo hizo Freddie para llegar a las notas más altas?. "Utilicé el método Demis Roussos. Pones un par de alicates bajo la ropa y haces ¡'crunch!'".

Su primer título: Made in heaven

Made in heaven fue el primer título del álbum. Pero Mercury cambió de opinión pocas semanas antes de que el disco se enviara a imprenta. Decidió llamarlo Mr. Bad Guy. "Básicamente, estaba perdido con el título. Pero, por lo que a mí respecta, los títulos de los álbumes son algo inmaterial. No sabía cómo llamarlo. Tenía lo que yo consideraba era una preciosa canción llamada 'Made in heaven', que parecía evocar algún tipo de imagen. Pero, para ser honestos, es algo que no me preocupa en absoluto. Lo importante es lo que escuchas, no el título que tiene. ¡No juzguéis un libro por su portada!, aunque la verdad es que hay una preciosa fotografía mía en esta portada".

"Una enorme cantidad de dinero"

Además de explorar nuevos territorios musicales, Freddie aumentó el saldo de su cuenta bancaria considerablemente. El manager de Queen, Jim Beach, negoció el contrato con CBS, que entonces tenía sus arcas repletas tras el éxito de Thriller de Michael Jackson. El adelanto que recibió Freddie fue significativamente mayor que el de Queen, lo que causó cierto malestar en la banda.

Según relata Roger Taylor en el libro 'A kind of magic'. "No creo que Freddie quisiera realmente hacer un disco en solitario. Lo que ocurrió es que CBS le ofreció una enorme cantidad de dinero. Cuando llegó el momento de hacerlo, nos echaba de menos. Solía llamarme por teléfono, y yo tenía que volar a Munich para hacerle los coros...".

"A mi gato Jerry… ¡que le den a los demás!"

"No estoy empezando una nueva carrera. Pero ahora yo tengo el control", decía el artista. La verdad es que Mr. Bad Guy nunca amenazó la integridad de la banda. "He marcado distancias con Queen y creo que para ellos va a ser un estímulo. Pero por supuesto volveré a trabajar con Queen otra vez, no hay ninguna duda". De hecho, abandonó todo cuando Brian May, John Deacon y Roger Taylor le convocaron para grabar y promocionar The Works (1984). Y debido a sus compromisos con Queen, Freddie nunca pudo hacer una gira con Mr Bad Guy.

Vendió más de dos millones de copias de ese álbum que Mercury dedicó: "a mi gato Jerry - también a Tom, Oscar y Tiffany y a todos los amantes de los gatos del universo – ¡y a los demás que les den!".