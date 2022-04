Neneh Cherry colabora con Sia en la nueva versión de ‘Manchild’

Neneh Cherry está a punto de lanzar su nuevo disco, The Versions, concretamente el 10 de junio. Este álbum es un trabajo de versiones de sus propias canciones, pero en colaboración con otras artistas únicamente femeninas. Contiene 10 temas con cantantes que tienen una conexión especial tanto con Neneh Cherry como con su música.

The Versions tiene colaboraciones muy potentes, entre las que se encuentra Manchild junto a Sia. Un tema original que la artista sueca sacó en 2009 y que ha querido darle un nuevo sonido introduciendo la voz de la australiana para crear una canción más actual. La propia Sia ha confesado que Neneh era una de sus artistas favoritas cuando llegó a la música y, además, no pueden ocultar su gran amistad. “Cuando estaba luchando contra mis problemas de salud a los veinte años, no sé cómo, acabé en su casa, donde me cuidaron como si fuera una de sus propios hijos”, confiesa Sia. Ella ya conocía al marido de la cantante sueca porque había trabajado juntos y siempre se han mostrado unidos cuando la australiana ha tenido problemas de salud mental, ayudándola como si fuera un miembro más de su familia.

El álbum de Neneh Cherry cuenta con otras colaboraciones como la que tiene con ANOHNI en Woman, que ofrece una versión fresca; con Jamila Woods en Kootchi, aportando un toque conmovedor; o con la violinista Sudan Archives que transforma Heart en un tema simplista, pero muy delicado.

Lista completa de canciones de The Versions

Buffalo Stance (Robyn feat. Mapei)

(Robyn feat. Mapei) Manchild (feat. Sia)

(feat. Sia) Woman (feat. ANOHNI)

(feat. ANOHNI) Buddy X (feat. Greentea Peng)

(feat. Greentea Peng) Kootchi (feat. Jamila Woods)

(feat. Jamila Woods) Sassy (feat. TYSON)

(feat. TYSON) Heart (feat. Sudan Archives)

(feat. Sudan Archives) Kisses On The Wind (feat. Seinabo Sey)

(feat. Seinabo Sey) Manchild (feat. Kelsey Lu)

(feat. Kelsey Lu) Buddy X (Honey Dijon Remix)

Neneh Cherry quiere seguir redefiniendo la cultura y la música que le han llevado a lanzar cinco álbumes de estudio. Uno de ellos, Broken Politics, en 2018, que se llevó el reconocimiento de la crítica de algunos medios relevantes como Rolling Stones, The Times o The Guardian.