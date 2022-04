Entrevista a Acru: “Bizarrap se ha ganado el estar donde está porque trabaja como nadie”

Acru es, sin duda, una de las voces más reconocidas de la escena del rap de Argentina a nivel internacional. Es una leyenda aclamada por los amantes de este género y del freestyle. De hecho, muchos lo conocerán por sus inicios en la famosa competición de El Quinto Escalón.

El artista ha hecho historia en el freestyle argentino. Tanto es así que forma parte de la larga lista de sessions de Bizarrap, y no en cualquier puesto. Acru vio nacer el éxito de Bizarrap, ya que fue el cuarto en colaborar con el artista.

En LOS40 Urban hemos charlado con el rapero para conocer más acerca de esta experiencia y lo que hemos podido descubrir es que el productor tiene el corazón de Acru completamente conquistado. Se ha deshecho en halagos hacia Gonzalo y también hacia su session más reciente: la de Paulo Londra.

Ante la pregunta de cómo vivió su session de freestyle con Bizarrap, Acru lo tiene claro: "Creo que en ese aspecto participar fue súper divertido. Cuando yo compartí con Biza era un momento súper distinto de él y también mío y fue divertido. Él la verdad es que tiene una energía, una forma súper positiva, súper amable. Tiene buena vibra y por eso creo que lo quieren tanto en la movida, por su forma de ser. En ese momento participé en las sesiones de freestyle. Al poco tiempo surgieron las music sessions y, bueno, no participé en el marco de las music sessions pero cada vez que lo veo, lo comparto y me pone contento su carrera, ver donde está. Creo que se lo ganó porque trabaja como nadie. Es de las personas más aplicadas que conozco y eso que no nos vemos siempre. Pero siempre que lo veo está a mil dándolo todo por la música y defendiendo lo que le gusta, lo que cree, por lo que apuesta. Me pone contento el cariño global que recibe. Que siga de ahí para arriba", responde nuestro protagonista.

Como mencionamos en líneas anteriores, Biza se ha convertido en tendencia en los últimos días tras su colaboración con Paulo Londra. Una unión que sin duda ha revolucionado el mundo del freestyle y del rap. "La pude escuchar y para mí es un festejo. No hay que olvidarse que Paulo es una persona que viene sin poder publicar canciones desde hace casi tres o cuatro años por toda la situación que pasó. Entonces para mí como artista y como colega festejo con él que pueda estar en una Bizarrap session. Eso me parece lo más e importante. Habrá gente que le gustará más y habrá gente que le gustará menos, porque la música está para eso, pero estamos hablando de un artista que está dándose el gusto de hacer lo que ama y publicar, y hacerlo al lado de un productor que también le ha acompañado y han compartido juntos... Festejar un regreso. Eso me parece mucho más importante que la canción, que la música en sí. Creo que el tema además está bueno. Creo que entre ellos dos hay una sinergia que está copada, pero bueno el foco es festejar que un artista que estaba imposibilitado de hacer lo que ama pueda volver a publicar", concluye Acru.

Y a ti, ¿qué te ha parecido la session de Bizarrap y Paulo? ¿Opinas igual que Acru?