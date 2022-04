Carmen Machi y Quim Gutiérrez (‘Amor de Madre’): De “no acordarse” de ‘Aída’ a compararse con Dwayne Johnson

El día de la madre es el 1 de mayo, y Netflix ha encontrado la mejor manera de celebrarlo. La plataforma se encargará de hacer lo que mejor sabe, por ello, estrenará una película original ese domingo que homanejea a las madres. Eso sí, lo hará haciendo que los espectadores se rían en cada escena.

Amor de Madre llega dispuesta a romper esquemas y hablar de temas mucho más importantes de lo que parecen, y todo tras las interpretaciones de Carmen Machi y Quim Gutiérrez. La película cuenta la historia de José Luis, un novio que se queda plantado en el altar después de que su prometida acepte la proposición de su ex y se fuguen juntos en plena boda. Con un viaje con todo tipo de lujos ya pagado, ¿por qué no invitar a la verdadera mujer de su vida a ir con él? Aunque su madre es la que se autoinvita y él no la considera precisamente la mujer de su vida, juntos se darán cuenta de que será el viaje de sus vidas.

Con motivo del estreno, sus dos protagonistas han charlado con nosotros dejando declaraciones de lo más interesantes. Por ejemplo, Quim nos ha desvelado que la cara que pone cuando le dejan plantado en el altar se debe a que está acostumbrado a cierto tipo de abandono, o quizá todo lo contrario. Sobre su personaje, parece haberle entendido a la perfección, porque lejos de parecerle un "sinvergüenza" solo le parece estar en otra onda diferente a su madre. Carmen, a su vez, sabe que la culpa también recae en su personaje y su sobreprotección.

Han rodado en Isla Mauricio, algo que los dos recuerdan con especial cariño por los ratos que pasaron en el set, aunque no abandonaron el trabajo por el relax de las vacaciones. Parece que estuvieron muy centrados en la película, por mucho que bromeen con cómo lo pasaron.

Machi, de Maricarmen a Aída

Aunque se lleven menos de veinte años de diferencia, Machi interpreta a la madre de Gutiérrez, en un papel que ya ha hecho en otras producciones. Parece que la actriz sabe ser la madre perfecta en la pequeña y gran pantalla, y sin duda, uno de sus papeles más recordados es el de Aída García.

La limpiadora de 7 Vidas consiguió una aceptación tan grande que consiguió tener su propio proyecto en solitario, aunque parece que ya ha pasado mucho tiempo de eso. Tanto, que Carmen nos confesó que ya no se acordaba tanto de la serie, aunque lo siente como una gran parte de su vida y le tiene un cariño increíble.

Quim vs The Rock

Quim Gutiérrez puede tener una filmografía llena de momentos interesantes, aunque uno de los que más llamó la atención fue el de Jungle Cruise. Y es que adaptación al cine de una de las atracciones más queridas de Disneyworld trajo al dúo de protagonistas de Dwayne Johnson y Emily Blunt, aunque también a éste actor español junto a Dani Rovira en su primer papel internacional.

Según el protagonista de Primos, trabajar en una superproducción estadounidense fue todo un sueño, aunque una vez delante de cámara el proceso es prácticamente igual. Como anécdota, nos contó como intentó estar "fibrao" para hacerle la competencia a los músculos de The Rock, aunque sus planes se chafaron al ver que los efectos especiales le dejaban prácticamente sin cuerpo.

Para ver el resto de la entrevista, no te pierdas el vídeo sobre estas líneas dándole al play y conociendo algunos secretos de esta película, que cuenta con la participación de otros profesionales como Yolanda Ramos.