La lista hace ‘Bam, bam’: Camila Cabello y Ed Sheeran llegan al Nº1

El último sábado de abril ha sido triunfal para Camila Cabello y Ed Sheeran. Bam bam, la canción que han grabado a medias, se ha situado en el número uno de la lista oficial de LOS40. Acceden a la primera posición después de un meteórico recorrido por la lista de siete semanas y tras una subida de dos posiciones. Es además número uno de LOS40 a nivel global: ¡en diez países! Sus méritos no acaban ahí, pues aunque ella ha perdido su doblete (hasta la semana anterior había resistido con Don’t go yet, que también fue número uno), él mantiene cuatro canciones en el chart: Shivers (que fue número uno), Sigue y Forever my love, estas dos últimas a dúo con J Balvin.

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Bam bam, que se publicó el 4 de marzo, no es la primera colaboración de Camila Cabello y Ed Sheeran. Anteriormente habían lanzado South of the border, que se incluía en el disco No. 6 Collaborations project del británico. El actual single forma parte del más reciente álbum de la cubana-estadounidense, Familia, que ha sido top 10 de ventas en Estados Unidos y #4 en España.

Esta canción de aire latino, a la que se ha amoldado con asombrosa facilidad el pelirrojo, demuestra una vez más que no hay barreras en la música: solo canciones buenas o menos buenas. Sin duda Bam bam es de las primeras, y aquí está este flamante número uno en LOS40 para corroborarlo. ¡Enhorabuena!