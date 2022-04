Día de la Madre 2022: 38 frases e imágenes que puedes usar como felicitación para tu madre

¡Feliz Día de la Madre! Ha llegado el momento y este 1 de mayo de 2022, como cada primer domingo de este mes, es el momento de celebrar el Día de la Madre, una jornada en la que ya antes de que en 1965 la Iglesia Católica lo estableciese, en nuestro país se conmemora el papel de las madres en la sociedad.

Este 2022, a diferencia de estos dos últimos años la crisis del coronavirus dará un respiro y permitirá que muchos hijos e hijas pasen el Día de la Madre junto con la mujer que les trajo al mundo. Sin embargo,habrá otros muchos que por determinadas circunstancias no puedan estar cerca físicamente de ella. Sin embargo, esto no tiene por qué significar estar distanciado y precisamente por eso, desde LOS40 hemos querido recopilar varias frases e imágenes para felicitar el Día de la madre, tanto aquellos que van a aprovechar el día con ella, como aquellos que no tienen hoy la posibilidad de visitar a sus madres. O también puedes usarlas como inspiración para crear tu propia felicitación.

Frases célebres e inspiradoras para el Día de la Madre 2022

Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi madre. Abraham Lincoln. El amor de una madre es el combustible que hace que el ser humano logre lo imposible. Marion C. Garretty. Una madre nunca está sola en sus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su hijo. Sophia Loren. Mi madre es un milagro andante. Leonardo DiCaprio. El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley, o tiene lástima, desafía todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino. Agatha Christie. Los hombres son lo que sus madres hicieron de ellos. Ralph Waldo Emerson. El amor de una madre no contempla lo imposible. Charles Paddock. Ella es fuerte. Ella es una guerrera. Ella es mi mare. Bob Marley. Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Ernest Belsot. Madre no hay más que una, no la ames en pasado o futuro, ámala en presente. Pedro Pantoja Santiago. El amor incondicional no es un mito: lo puedes observar todos los días en las madres. Mamá se escribe con M de 'Mujer Maravilla'. Para el mundo eres tan solo una madre, pero para mí tú eres el mundo. En este día tan especial, quiero decirte algo mamá: ¡Si no te tuviese como madre, te elegiría como amiga! Quién necesita a un superhéroe cuando tiene a una supermamá. Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia y por tu amor. ¡Feliz Día de la Madre! Gracias por ser la luz que guía mi camino. ¡Feliz Día de la Madre! Las madres valoran nuestra existencia más que nuestros logros. Mamá, de todas las personas que hay en el mundo, sin duda, tú eres mi favorita. ¡Feliz día de la madre! Siempre he pensado que eres una madre genial, pero como abuela eres espectacular. ¡Feliz día de la Madre! La mujer perfecta sí existe y se casó con mi padre ¡Feliz día de la madre! Las madres cogen de la mano a sus hijos por un tiempo, pero sus corazones para siempre. Cuando siento que el mundo entero me ha abandonado, siempre hay una persona que sigue de pie confiando en mí y esa persona eres tú. ¡Gracias, mamá! Gracias mamá por ser mi verdadero ángel. ¡Feliz Día de la Madre! Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y heroísmo del amor de una madre. No importa lo pobre que sea una persona, si tiene una madre como tú, es rica. Cualquiera que no echa de menos el pasado nunca tuvo una madre (Gregory Nunn). Mi madre fue la mujer más bella que conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre (George Washington). El amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone. Agatha Christie). Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada y verdadera que la de tu madre (Honoré de Balzac).

Imágenes bonitas o inspiradoras para felicitar el Día de la Madre

