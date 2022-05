Camila Cabello y sus Números 1 en LOS40

Camila Cabello es una de las artistas del pop internacional más importantes de nuestro tiempo. Es una de esas intérpretes capaces de conseguir que sus canciones sean todo un éxito y lo ha demostrado en varias ocasiones. Desde que comenzó su carrera en solitario en 2017, la cubana no ha parado de trabajar y, recientemente, ha lanzado su tercer álbum, Familia, lleno de sonidos latinos que nos transportan a sus raíces.

En LOS40, su música también ha sido reconocida por el público y ha logrado ser Número 1 de la lista más importante de la radio de nuestro país, nada más y nada menos, que 11 veces. La última este pasado sábado 30 de abril de 2022, que ha sido Número 1 Global en España y en todos los países en los que tiene presencia LOS40. A continuación, repasamos todos sus Números 1 en LOS40 a través de los años:

Bam Bam feat. Ed Sheeran

Bam Bam es la última canción que ha logrado el Número 1 en LOS40 y ha sido un hito, pues se trata de un Número 1 Global y simultáneo en España y Latinoamérica. La colaboración con Ed Sheeran es todo un éxito desde el primer día de su lanzamiento. Gracias a su ritmo latino, es un tema muy pegadizo que difícilmente se te olvida. Es una canción prácticamente en inglés, pero con un verso en español: “así es la vida”, que anima a seguir adelante a pesar de las adversidades.

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Camila Cabello vuelve a colaborar con Ed Sheeran, uno de sus artistas favoritos y de las personas que más admira dentro de la música. Por eso, quiso que estuviera presente en su último álbum, Familia. Su amistad y compenetración hacen que salgan éxitos como Bam Bam, logrando llegar a lo más alto en la lista de LOS40 el 30 de abril de 2022.

Don’t Go Yet

Camila quiso comenzar por todo lo alto esta nueva etapa más familiar y lo hizo con Don’t Go Yet. Una canción que estaba lista para ser un éxito y la cantante lo sabía. Unos ritmos tan pegadizos mezclando su pop típico con otros más latinos, para hacer ese homenaje a sus raíces y a esas personas que se convierten en especiales y no queremos que se marchen.

Camila Cabello - Don't Go Yet (Official Music Video)

La estética latina y el buen rollo que transmite Don’t Go Yet hicieron que fuera Número 1 de LOS40 el pasado 5 de febrero de 2022.

Señorita feat. Shawn Mendes

Señorita fue la canción del verano de 2019 y, por qué no decirlo, la colaboración del año. No hay nadie que no haya escuchado esta canción que simplemente une todas las piezas para ser un hit. Camila Cabello y Shawn Mendes se unieron para crear una canción romántica y pasional que cuenta la historia de dos jóvenes que se enamoran a primera vista, aunque no tienen un final feliz. Señorita trajo grandes alegrías a ambos cantantes a nivel profesional y, también, personal porque de su gran amistad surgió ese amor que duró alrededor de dos años.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita (Official Music Video)

Un éxito que llegó a ser Número 1 en LOS40 durante tres semanas consecutivas. El 31 de agosto, el 7 de septiembre y el 14 de septiembre de 2019 fueron los días en los que fueron coronados como el rey y la reina de la lista para terminar un verano marcado por Señorita.

Mi Persona Favorita feat. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz lanzó en abril de 2019, #ElDisco, y en él se encontraba Mi Persona Favorita en colaboración con Camila Cabello. Un tema precioso que nos enseña el amor desde todas sus vertientes y sin importar quién eres. Ambos artistas se lo dedicaron a sus seres más queridos: Camila a su hermana Sofi y Alejandro a su hija Alma. La cubana estuvo entusiasmada de cantar junto a Alejandro Sanz porque siempre se ha mostrado muy fan del español, ya que ha crecido con sus canciones.

Este tema tan bonito llegó a los corazones del público, que logró que estuviera en lo más alto de la lista de LOS40 el 15 de junio de 2019.

Never Be The Same

Never Be The Same es uno de los temas que más sorprendió en su primera etapa como solista. Su primer álbum, Camila, comenzaba con esta balada con ritmos R&B y con unos agudos de la artista que impresionan y que se te graban en la mente haciendo que no pares de repetir la famosa estrofa de: “just like nicotine, heroin, morphine”.

El 26 de mayo de 2018, Camila Cabello logró su quinto Número 1 en solitario con Never Be The Same.

Havana

Havana es la canción más conocida de Camila y con la que rompió récords, como el de ser la artista femenina más escuchada en Spotify de toda la historia. Un tema que muestra de donde viene y que podemos escuchar a la cubana hacer tributo a sus raíces. Estuvo a punto de descartarse, pero gracias a que la artista luchó por ello, Havana recorrió el mundo siendo uno de los temas más escuchados del 2017 y 2018. Fue el último empujón que necesitaba Camila Cabello para despegar en solitario y convertirse en la estrella que hoy en día conocemos.

Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

Su paso por la lista de LOS40 fue largo y logró ser Número 1 tres veces. La primera vez lo hizo el 17 de noviembre de 2017, repitiendo a la semana siguiente, el 25 de noviembre de 2017. Sin embargo, el 3 de febrero de 2018 volvió a conseguir el podium haciendo su tercer Número 1 con Havana.

Hey Ma feat. J Balvin y Pitbull

Con Hey Ma fue la primera vez que pudimos escuchar a Camila Cabello, en solitario, en una canción muy latina. Se unió a dos de los reyes del reggaeton, Pitbull y J Balvin, para poner voz a la banda sonora de la película Fast & Furious 8, que fue grabada en Cuba. Este país fue el protagonista absoluto del tema y del videoclip que se grabó en la Pequeña Habana de Miami, transmitiendo mucha alegría.

Con Hey Ma, Camila Cabello consiguió su primer Número 1 en LOS40 como artista en solitario. No hacía ni un año que la cubana había salido de Fifth Harmony y el 3 de junio de 2017 se coronó en la lista de LOS40.