Dj Nano estrena el podcast ‘No Paramos y no queremos parar’ con conversaciones poderosas e inspiradoras

Dj Nano es una de las mentes más creativas de nuestro país. El dj y presentador de World Dance Music se embarca ahora en un nuevo proyecto: el podcast No paramos y No queremos parar, que estrena este lunes 2 de mayo y que cada semana tendrá a un invitado para charlar sobre ideas, emprendimiento, momentos inspiracionales y únicos.

No paramos y no queremos parar es un podcast dirigido y presentado por Dj Nano en el que los protagonistas son personas que cuentan historias que te moverán de la inspiración a la acción y en el que encontrarás conversaciones poderosas con gente emprendedora, artistas, actores, periodistas, políticos que no paran y no quieren parar.

Tal como cuenta, Nano, este programa albergará "charlas con diferentes personajes, personas a las que admiro, personas a las que quiero", explica en este Episodio 1 en el que el primer invitado es el actor madrileño Maxi Iglesias, con el que Nano tiene una gran afinidad.

Maxi cuenta en este podcast sus primeros pasos en la interpretación con tan solo 6 años y también cómo es que copa casi todas las portadas de los principales títulos de Netflix ahora mismo. "Cuando empecé con seis añitos nunca me imaginé que iba a poder vivir de esto", confiesa el artista a Nano.

El actor ha explicado por qué está rodando tanto fuera de España, en países como Perú o México y donde encuentra refugio cuando la vida va demasiado acelerada. "Para mí es fundamental la familia. Cuando no paras y no quieres parar, tienes que saber que tienes que buscar momentos para parar, y cómo lo haces, si solo o con gente de tu familia o amigos".

Dj Nano y Maxi Iglesias, en los estudios de LOS40. / LOS40

A lo largo de la charla, el actor de Toy Boy, Valeria o Hasta que nos volvamos a encontrar reconoce que es muy asiduo a las sesiones de Nano y recuerda alguna de las fiestas más míticas a las que ha asistido.

Ya puedes verlo en la App y canal de Youtube de LOS40 o escucharlo en los40.com y resto de agregadores.