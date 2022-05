Gloria Camila sorprende con su última foto en la feria de Sevilla: “Parece que no tienes brazo”

Este sábado ha arrancado la Feria de Sevilla. Tras dos años de ausencia, debido al coronavirus, por fin ha vuelto la alegría en forma de lunares, luces y rebujito a las calles de la capital andaluza. De este modo, muchos de los rostros televisivos han acudido en masa este fin de semana a Sevilla. Lo han hecho con sus mejores galas, preparados para darlo todo al ritmo de una sevillana.

Una de las celebs que ha acudido ha sido Gloria Camila. La actriz y colaboradora del universo Mediaset no ha querido perderse el arranque de la feria. Y es que desde niña ha disfrutado de este día junto a sus familiares y amigos. Este año no iba a ser menos.

Por supuesto, como era de esperar, la joven ha compartido en su redes sociales una foto del look que llevó una de las noches. Aunque no llevó el traje clásico de sevillana, apostó por un increíble look de la firma See Iou que nos recuerda a los coloridos vestidos de los años sesenta.

Con una grans sonrisa en la cara, mirando hacia un lado y entre las luces de la feria, Gloria Camila aparece radiante. "Por favor, una tortilla y diez tenedores", escribió la joven junto a la imagen.

Un efecto visual: ¿dónde está la mano?

Aunque la mayoría de los comentarios de la publicación hablan sobre lo guapa que está la hija de Rocío Jurado, otros se han fijado en que la mano izquierda de la joven ha desaparecido por completo. La enorme manga del look termina sin ver la mano de la actriz de Dos vidas.

"¿Dónde está tu mano?", "¿Y la mano izquierda?", "Te falta una mano, supongo que la tendrías detrás" o "parece que no tienes brazo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo cierto es que la mano de Gloria Camila está apoyada en la cintura y aquellas personas que se fijen bien pueden verla. Sea como sea, se trata de un efecto visual entre la manga y la postura de Gloria Camila.