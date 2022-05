La tercera expulsión de ‘MasterChef 10’ convence a todo el mundo, aunque advierte de un futuro drama

Cuando avisaron de que MasterChef 10 iba a ser una de las ediciones más exigentes de todo su recorrido televisivo, además de que iba a quedar en el recuerdo de mucha gente, está claro que no exageraron. La tercera entrega del programa ha dejado una prueba de eliminación que ya está entre las más difíciles de todas las que se han visto en el programa, aunque tuvo final feliz.

O al menos así lo piensa la audiencia, que terminaron muy de acuerdo con la decisión que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera tomaban con respecto al expulsado de la semana. Todo empezaba con un privilegio hacia Adrián, el mejor de la prueba por equipos pero aún así con delantal negro, al que le hacían decidir entre salvarse a él mismo o salvar a uno de sus compañeros. Aún pensándoselo, sus compañeros le convencieron para salvarse él mismo y no jugarse su puesto.

Algo que se alegró de decidir cuando vio que la prueba consistía en hacer tres esferas de chocolate. Un desafío que les hacía dominar al completo el manejo de este dulce para ir salvándose de dos en dos, hasta que solo quedaron Yannick y Claudia. Después de dos elaboraciones prácticamente impecables, el veredicto sorprendió a todo el mundo:

En su tercera semana, MasterChef 10 no tuvo expulsados. Algo que no se veía venir, pero de no haber sido así, los jueces tendrían que haberse fijado en el más mínimo detalle para decantarse entre uno de los delantales negros. Tanto Yannick como Claudia mostraron un dominio de la técnica solo conseguida gracias a unas presentaciones solo decentes en las dos elaboraciones anteriores, pero que encantaron tanto al jurado como al invitado, el maestro chocolatero David Pallas.

De este modo, los dos aspirantes que tan mal lo habían pasado en esta prueba final podrán respirar tranquilos, pues seguirán una semana más en las cocinas del programa. Una decisión que fue altamente aplaudida tanto en redes como en el mismo programa, pues ambos aspirantes son grandes amigos entre ellos y esa expulsión hubiese significado un duro golpe para cualquiera de los dos. Por ello, ambos celebraron la decisión del trío de jueces con un gran beso respaldado por el aplauso de todos sus compañeros. Eso sí, su permanencia quizá signifique un futuro drama por el cual haya más de una expulsión en otro de los programas.