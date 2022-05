Crítica ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’: Marvel rompe con todo, expectativas incluidas

La espera se ha hecho eterna, pero Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya es toda una realidad. Lo nuevo de Marvel Studios lleva gestándose años, y una vez vista -y sin soltar ningún spoiler, por supuesto- se puede decir alto y claro: es totalmente diferente a todo lo que hemos visto. Para bien y para mal.

El regreso del personaje llega después de ver todo su potencial de nuevo en la reciente Spider-Man: No Way Home, donde el MCU abría las puertas a un concepto tan explotado como aún desconocido. El multiverso es el evidente protagonista de los próximos años de muchas series y películas, presumiblemente con unas Secret Wars como colofón, aunque ahora su descubrimiento sirva como precepto para otros títulos.

Buena prueba de ello son Loki y la mencionada tercera parte de Spidey, en la cuales pueden verse variantes muy conocidas de los personajes que ya conocemos. De esta película se sabe -o mejor dicho, es mejor saber- que el Dr. Strange viajará a través del Multiverso para solucionar ciertos problemas. ¿Quizá los causados por su conjuro de ayuda a Spider-Man? Habrá que sentarse frente a la pantalla para averiguarlo.

Porque si esta secuela tiene un punto fuerte y un punto débil es, respectivamente, las sorpresas y las expectativas. En tiempos de Vengadores: Endgame, Marvel Studios conseguía levantar de sus asientos a toda la gente en las salas de cine -literalmente- gracias a rozar el secreto de estado con los argumentos de sus películas. En esta los avances han vuelto a desvelar detalles importantes... Pero aún queda mucho por descubrir.

La máxima locura de Marvel Studios

Haciendo honor a su título, este Multiverso de la Locura promete dejar atónitos a todos sus espectadores. Eso sí, cada vez es más obligatorio seguir a rajatabla la lista de películas y series que va estrenando Marvel para no perder detalle de nada. Una recompensa indudable para los fans, aunque una barrera ya infranqueable para todo aquel que se quiera acercar a este universo de cero.

America Chávez, Wong y Doctor Strange en una de las escenas iniciales de la película. / Disney

Aun así, todo aquel que viva el fenómeno marvelita como su religión se encontrará con una película que disfrutará de principio a fin. A pesar de ciertos momentos que rocen la vergüenza ajena -en el multiverso, todo es posible-, la acción y las tramas prometen ser la delicia de cualquier fan ávido de ver a su personaje favorito en todo su esplendor. Y todo el mundo sabe que ese puesto no va para el bueno de Strange...

La Bruja que quiso ser protagonista

Da igual que tenga su propia serie para Disney+, el personaje de Wanda Maximoff siempre ha estado desaprovechado. Haciendo su debut en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno, este personaje fue ganando adeptos hasta ser una de las que más aplausos recibió en las dos últimas entregas de Vengadores. Y ahora se puede decir alto y claro: Elizabeth Olsen por fin tiene una película en Marvel que hace justicia a su personaje.

La Bruja Escarlata en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. / Disney

Con un juego de luces y sombras que se viene especulando desde que se supo que participaba en el proyecto -el cuál no desvelaremos aquí-, con esta película se termina por glorificar a Wanda. De hecho, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura hace que la Bruja Escalarta sea el personaje con mejor arco de todo Marvel Studios.

Una dirección muy Raimi

Personajes favoritos aparte, hay que avisar que cualquiera que se espere una película como la del debut de Strange en 2016 se encontrará con algo muy diferente. Cogiéndole el testigo a Scott Derrickson, Sam Raimi volvía al cine para volverse a poner a los mandos de una película desde Spider-Man 3, en 2007.

La saga vuelve a fallar en su premisa de ser la primera película de terror de Marvel Studios, aunque esta vez ni si quiera se acerca a tener el tono oscuro que merece. Parece que por muchos años que pasen, Raimi vuelve con sus planos igual de originales que los de aquel Peter Parker contra Octopus de 2004, algo que quizá descuadre a algunos espectadores.

Al menos este cambio está justificado con que la hechicería que vimos en 2016 ahora ha sido sustituida por la brujería de Wanda, aunque está claro que no es ni si quiera parecido. Respeta ciertos aspectos por obligación a la historia, haciendo gala de esa "libertad creativa" que le dieron a Raimi al coger las riendas del proyecto; aunque llevando al personaje a otro tono. Más desenfadado, pero no tan acertado como el que brevemente se vio en No Way Home o en su mencionada primera parte.

La película se centra en la acción más absoluta, dejando algo de lado el concepto multiversal que realmente concierne al espectador. Aunque quizá hay que tomarse esta película como lo que es: una puerta hacia el multiverso de posibilidades que ahora tiene Marvel encima de la mesa.

CRÍTICA 'DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA' Nota: 6.5 Puntos fuertes: Los giros inesperados de guion, las sorpresas de la trama y el homenaje que los fans querían para Wanda. Puntos débiles: Pierde gran parte de la esencia del personaje, queda un multiverso muy desaprovechado y es mucho más humilde que lo que los rumores parecían indicar. Te gustará si te gustó: Spider-Man (2002), y cualquiera de Marvel Studios.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena el 6 de mayo.