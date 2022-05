Así es ‘No te preocupes querida’, la nueva película que protagoniza Harry Styles y ha enloquecido a sus fans

No te preocupes querida (Don’t Worry Darling) es la nueva película de Olivia Wilde y que se estrenará el próximo 23 de septiembre. Es un thriller psicológico ambientado en los años 50 que cuenta cómo una ama de casa ve como la vida a la que estaba acostumbrada a vivir se desmorona. Comienza a sospechar de la empresa en la que trabaja su marido, tras descubrir una estrategia que planea cambiar el mundo, revelando una verdad bastante inquietante que estaba oculta.

Dentro del elenco protagonista se encuentran Florence Pugh y Harry Styles, a quien volveremos a ver en su faceta de actor. El trailer de No te preocupes querida se lanzó el pasado 2 de mayo y las fans del cantante enloquecieron por algunas escenas que se pudieron apreciar. Además de las relacionadas con la trama, se pueden ver otras más provocativas entre los dos personajes protagonistas. El resto del elenco lo completan Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll y la propia directora de la película, Olivia Wilde.

No Te Preocupes Querida (2022) Tráiler Oficial Español

No es la primera vez que podemos disfrutar de Harry Styles en esta faceta de actor. En 2017, debutó en la gran pantalla con Dunkerque y repitió la experiencia en 2021, con Eternals. El inglés demostró que tiene buenas herramientas para desenvolverse en el mundo de la interpretación y en No te preocupes querida estamos seguros de que volverá a demostrarlo. También rodó el año pasado, My Policeman, una película ambientada, de nuevo, en los años 50 que trata un triángulo amoroso entre Tom, un policía gay, que se enamora de Patrick, el marido de Marion, quien a su vez lo hace de Tom.

El mes de mayo ha empezado intenso para las fans del cantante, pero finalizará aún mejor porque el 20 de este mismo mes, Harry Styles lanzará su tercer álbum de estudio Harry’s House. Un álbum que promete ser el más íntimo hasta la fecha, que fue creado en mitad de la pandemia. Se compondrá de 13 canciones que estarán divididas en Cara A y Cara B.

Los temas que compondrán cada cara serán: