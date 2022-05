El mono que Jessica Goicoechea lució en La Resistencia en plan “catwoman del oeste”

Jessica Goicoechea fue la invitada del pasado lunes, 2 de mayo, a La Resistencia. Se trataba de "la primera vez que viene alguien que se dedica al modelaje”, señaló David Broncano y ella se sorprendía.

Una profesión que, sin embargo, explicó que casi no puede desarrollar por su altura: "Me decían que 'no' en las agencias porque mido 1,66 y lo mínimo era 1,75... hasta que llegó Instagram" y se convirtió en una de las influencers más seguidas y más deseadas por las marcas.

Con todo ese bagage, la joven llegó hecha un manojo de nervios al programa. Tanto que saludó al presentador y se sentó corriendo en el sofá porque quería relajarse. Él le pidió que se levantara un rato pero ella prefirió que se le pasaran los temblores.

Así, entre risas y bromas, se fue tranquilizando y acabó levantándose para someterse al juego de electrocución que le regaló Belinda al programa. Fue entonces cuando lució el mono elástico que había escogido para acudir al programa.

Goicoechea, que tiene su propia firma de ropa, se puso un conjunto de una sola pieza, con tonos vaqueros alilados y unas botas negras de cuero altas, por encima de la rodilla.

Un look singular que ensalzaba su figura y que hubo quien definió como "catwoman del oeste".