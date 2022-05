Ana Mena adelanta su próximo hit 'Las 12' durante su gira de conciertos

Desde que el pasado 28 de abril Ana Mena desvelase los lugares por los que pasaría su gira de conciertos durante este 2022, la malagueña no ha dejado de sorprendernos. La cantante se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera mientras prepara la salida de su segundo disco y recorre diferentes localidades de la georgrafía española e italiana, participando de eventos y festivales como el Nameless Festival, el Oh My Gol! o el Opium de Marbella.

La última sorpresa, como de constumbre, llegaba sin previo aviso: durante su concierto enmarcado en la Fira de Primavera de Martorell, que tenía lugar durante la noche del 30 de abril, la cantante compartía ante un público más que entregado un nuevo tema que todavía no ha visto la luz, Las 12, una canción que, estamos seguros, se convertirá en el próximo hit del verano.

La canción enseguida fue recogida por los asistentes del público, que comenzaron a corear su estribillo pegadizo, y pronto se compartió en redes sociales. En concreto, el tuit de @MrHudson "saca este temazo ya Ana Mena, primer aviso" era compartido por la cantante, que desvelaba para sus seguidores el título de la canción con una mención: "¿Cuántas ganas hay? #LAS12" tuiteaba la cantante.

¿Tercer single?

Ana Mena, además, no ha dejado de compartir vídeos de la actuación a través de su Instagram Stories durante todo el fin de semana, aprovechando sus redes sociales para seguir dando pistas de que este será el tercer single de su disco, después de lanzar Música Ligera a finales del 2021 y sacar en español la versión de su propuesta para el Festival de Sanremo: Cuando la noche arriba.

Captura de pantalla del perfil de @anamenaoficial en Instagram Stories / Instagram

En concreto, la malagueña ha compartido una instatánea en el que se la puede ver grabando un videoclip, además de otros tuits como "Llevo todo el día con el tiritititititititiiiitiiitiiiiiiiii" característico del estribillo o "Next concierto en Don Benito el día 14. LAS12 sigue en el setlist, no digo na". ¿Es Las 12 la canción de nuestra banda sonora del verano que no sabíamos que necesitábamos? Ana Mena triunfa allá donde va, y estamos seguros de que Las 12 va a seguir conquistando al público. ¡Desde Málaga pal mundo!