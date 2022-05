Floridablanca publica su nuevo disco, “Hay frases que solo escuchamos de noche”

Floridablanca por fin podrá publicar su disco, Hay frases que solo escuchamos de noche, después de dos años sin poder trabajar a causa de la pandemia. Fue el 22 de abril, con un homenaje a la música de baile, a décadas de groove y cultura moderna que se vivía en diferentes ciudades. Es decir, todo lo que quieren mostrar en sus canciones, junto a los diferentes ruidos y formas de interpretar los sonidos de la noche de la ciudad.

"Las luces bajas, los haces de color, el tintineo de vasos con el hielo, las pisadas sobre la pista, el movimiento, el calor; canciones que además de escucharse se tocan, se sienten; y nos trasladan a esa madrugada en que todo fue perfecto", explicaban como forma de definir ese sonido que les identifica.

El grupo madrileño se define como parte de la banda sonora para un perfecto fin de semana, sus canciones son himnos de synth-pop con influiencias de la música disco y pop de diferentes épocas. Con el parón que tuvieron que hacer a causa de la pandemia, ahora, vuelven con más ganas que nunca de poder subirse a nuevos escenarios, fiestas y festivales, que es en lo que se basaban cuando todo se tuvo que parar y tuvieron que posponer la fecha de publicación del disco.

Con el primer álbum ya cambiaron esa mirada nostálgica de la mentalidad y estética de los 80 a algo más actual y en plena forma. El single que más éxito tuvo fue Solo de Madrugada, que se posicionó durante un mes en el Top Viral de Spotify.

Con este segundo disco, y aunque hayan tenido que estar parados, no han dejado de publicar nuevas canciones como Madrid me mata, Bomba de humo, Te he bloqueado o El desencanto, que siguen teniendo esa característica propia del verano, la playa o la nostalgia bien entendida.

La Belleza Blanca, así es como se titula el videoclip protagonizado por Adriana Torrebejano, famosa actriz que actuó en Tierra de Lobos o Amar es para siempre, que salió a la luz a la vez que el nuevo disco, dejándonos ver ese ritmo y vestimenta de los 80 que los caracteriza. Además, de las ganas que tienen de volver a darlo todo por la música y el directo.